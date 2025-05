Grâce à leurs victoires ce dimanche (3-2 pour Lens à Toulouse et 3-1 pour l’OM à Saint-Malo), le RC Lens et l’Olympique de Marseille valident leur montée en Arkema Première Ligue pour la saison 2025-2026

Ils s’agit d’une première historique pour le RC Lens féminin et d’un retour attendu pour l’OM, absent du plus haut niveau féminin depuis 2019-2020. Cette montée illustre aussi le dynamisme grandissant de la Seconde Ligue, portée par des clubs historiques aux projets solides et structurés. Leur engagement contribue ainsi à renforcer l’attractivité du football féminin dans son ensemble.

La déclaration :

« Depuis 2 saisons avec le passage en poule unique, puis la création de la licence club, la Seconde Ligue se montre compétitive et structurante pour la LFFP, comme le prouve le maintien des promus Strasbourg et Nantes en Arkema Première Ligue. Cette saison est particulièrement dynamique avec plusieurs records d’affluences et un scénario haletant pour les accessions et relégation. Je tiens à féliciter Lens et l’OM pour ces accessions qui viennent valoriser l’engagement de places fortes du football français dans le football féminin » (Jean-Michel Aulas, président de la Ligue Féminine de Football Professionnel)

A lire aussi : 10 237 spectateurs à Bollaert-Delelis : un record d’affluence pour le football féminin en Seconde Ligue !