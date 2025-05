La marque américaine de maquillage hybride, ILIA, unit ses forces à celles du Paris Saint-Germain en tant que partenaire officiel.

ILIA Beauty – leader de la « clean beauty » axée sur le bien-être de la peau – et le PSG, officialisent la signature d’un partenariat jusqu’en 2026. Cette collaboration reflète les valeurs que partagent les deux entités – intégrité, engagement et performance – et la volonté de donner aux femmes la possibilité de participer à des sports au plus haut niveau.

« Paris occupe une place spéciale dans mon coeur, car j’ai vécu et travaillé en Europe pendant plusieurs années. Étant moi-même issue d’une famille de sportifs, je comprends l’engagement absolu et l’éthique professionnelle rigoureuse qui sont exigés des athlètes. La mission d’ILIA a toujours été de protéger et de revitaliser la peau en sélectionnant avec soin des ingrédients et des formules qui maximisent l’efficacité de nos produits. Avec un partenaire comme le Paris Saint- Germain, nous mettrons en lumière la performance sans compromission dont sont capables les femmes, et j’ai hâte de voir ça, match après match, au cours des deux saisons à venir », se félicite ainsi Sasha Plavsic, fondatrice d’ILIA.

Une vision totalement partagée par le club de la capitale et sa Directrice Internationale des Partenariats, Nicola Ibbetson : « Ce partenariat avec ILIA est parfaitement aligné sur notre vision de promouvoir l’excellence, d’encourager l’empowerment et d’innover dans le développement de notre marque. ILIA partage ces valeurs et apporte une perspective inspirante aux notions de confiance en soi et de performance. Nous voulons aller au-delà d’un simple partenariat : ensemble, nous entendons créer une dynamique positive et un réel engagement envers le football féminin. »