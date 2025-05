Lancé en 2022 par le créateur de contenu Squeezie, le GP Explorer s’est rapidement imposé comme un ovni dans le paysage événementiel français, à la croisée du sport automobile, du divertissement et de la culture digitale. En seulement deux éditions, cette course de Formule 4 disputée sur le mythique circuit Bugatti du Mans a redéfini les codes de l’événement sportif et médiatique, en fédérant des millions de fans issus des communautés Twitch, YouTube et TikTok.

Pensé par Squeezie et organisé par l’agence Bump, l’événement combine course automobile et divertissement grand public pour offrir un format unique, aussi impressionnant sur le circuit qu’en ligne.

Une édition finale avec plusieurs nouveautés

Pour son « dernier tour de piste », le GP Explorer 3 voit les choses en grand. Du 3 au 5 octobre 2025, l’événement s’étale désormais sur trois jours, introduit une course sprint inédite, un système de points repensé pour un suspense maximal, et propose une immersion totale grâce à l’écoute en direct des échanges radios entre pilotes et équipes.

Mais surtout, cette édition s’internationalise : Ibai (Espagne) et HasanAbi (États-Unis), figures majeures du streaming dans leurs pays, rejoignent l’aventure. Une ouverture stratégique qui propulse le GP Explorer sur la scène mondiale du divertissement digital.

Les créateurs au départ de la troisième édition du GP Explorer

Le casting 2025 réunit une nouvelle fois les têtes d’affiche d’internet à commencer par Squeezie, Amine, Gotaga, Mister V, Maghla… deux artistes musicaux SCH, PLK, mais aussi des internationaux comme Ludwig ou Michael Reeves. Tous les créateurs sont suivis par des millions de fans sur les principales plateformes YouTube, Twitch, Instagram ou TikTok. Ils disposent de communautés très engagées, issues des univers du gaming, du sport, de la musique ou du divertissement.

Liste complète des pilotes :

Squeezie & Amine

Gotaga & Nikof

Maghla & Léa Elui

Baghera & Cocottee

Maxime Biaggi & Djilsi

SCH & Billy

Mister V & PLK

Ander & Karchez

Mastu & Théodort

Ana & Kaatsup

Ludwig & Michael Reeves

Team USA

Les partenaires de l’événement et les sponsors des écuries à venir

À la hauteur de son rayonnement médiatique, le GP Explorer 3 attire des marques de premier plan, qui misent sur sa portée exceptionnelle auprès des jeunes générations.

Samsung , partenaire premium de l’événement

Boursobank , partenaire majeur

airup , partenaire officiel

E- Motion , entraîneur officiel sim- racing des pilotes

Tous partagent un objectif commun : renforcer leur positionnement auprès d’une cible jeune, engagée et connectée, à travers l’événement le plus suivi de l’année sur Twitch.

Les infos sur la billetterie

Face à l’engouement croissant, 200 000 billets seront mis en vente, soit plus de trois fois plus que l’année précédente une montée en puissance qui reflète la popularité spectaculaire de l’événement.

Les tarifs :

29 € pour la journée du vendredi pour la cérémonie d’ouverture et aux concerts

69 € pour un accès journée ( samedi ou dimanche) en enceinte générale

85 € pour une place en tribune

La billetterie ouvrira le mercredi 4 juin, et nul doute que les places s’arracheront une nouvelle fois en un temps record.

Une édition particulièrement attendue par le public

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

40 000 à 80 000 spectateurs par jour attendus au Mans

1,3 million de spectateurs simultanés sur Twitch en 2023

Près d’ 1 milliard d’impressions sur les réseaux sociaux lors de la dernière édition

60 000 billets vendus en 30 minutes pour chaque édition

En deux ans, le GP Explorer est devenu une référence en matière de brand content, d’engagement communautaire et de monétisation autour d’un événement à la fois physique et digital. Des dizaines de marques partenaires se sont associées au projet, prouvant la puissance d’attraction commerciale d’un tel format à l’intersection des mondes du sport et de l’influence.

Avec sa triple dimension live / digitale / communautaire, le GP Explorer incarne une nouvelle forme de grand événement : plus agile, plus émotionnel, et profondément connecté à sa communauté.