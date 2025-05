Les stars du FC Barcelone d’Under Armour à l’honneur avant le Clásico

À l’approche du Clásico face au Réal Madrid ce dimanche 11 mai – décisif pour le titre de champion d’Espagne – les Catalans Ferran Torres, Fermín López et Marc Casadó – sous contrat avec Under Armour – ont envoyé un message ludique à leurs rivaux de toujours. Et quoi de mieux qu’une séance de photos pour cela ?

Le shooting, intitulé « Comerse al Rival » – joue sur une expression espagnole populaire qui signifie « manger son rival » – et met en scène les trois joueurs dans une bodega traditionnelle du centre de Barcelone où les fans blaugrana se retrouvent avant et après les matchs.

Les protagonistes sont photographiés en train « de dévorer leurs adversaires, » avec des plats typiques de Madrid, tels que le boca ta de calamares et les merengues, un surnom bien connu de leurs adversaires.

Vêtus des derniers produits Under Armour issus de ses collections UA Terrace 96, UA Run 96, UA Tricot et UA Track, Ferran Torres, Fermín López et Marc Casadó incarnent ainsi le message « outsider », la place accordée au Barça par les spécialistes en début de saison. Techniques, travailleurs et déterminés, les trois protagonistes demeurent, sans surprise, des éléments très prometteurs du football européen.

La déclaration

« Le fait d’avoir trois athlètes de haut niveau issus de l’un des plus grands clubs du monde dans notre effectif démontre qu’Under Armour est en train de devenir un acteur majeur dans le monde du football. Ferran, Fermín et Marc sont des joueurs incroyablement motivés, dévoués et, surtout, humbles, qui incarnent parfaitement les valeurs de notre marque. » (Kevin Ross, Directeur général, Under Armour EMEA)

