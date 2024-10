Le RC Pays de Grasse devient l’un des premiers clubs en France d’entrepreneurs-socios

Communiqué de presse

Dans le cadre du démarrage de la saison 2024-2025, le club de football de National 2 Racing Club Pays de Grasse annonce la création d’un nouveau modèle de gestion : celui de « club d’entrepreneurs-socios ».

Sous l’impulsion de plusieurs entrepreneurs originaires de Provence, le RC Pays de Grasse a fait le choix d’un modèle plus inclusif en décalage avec la typologie actuelle des actionnaires de clubs de football professionnels (Ligue 1 et Ligue 2 principalement).

Concrètement, une vingtaine d’entrepreneurs se sont réunis pour collectivement accompagner le club d’un point de vue financier tout en contribuant à son développement et à sa professionnalisation.

Chaque membre investit une certaine somme par an au club, sous la forme de mécénat*, pour l’aider

dans la réussite de son projet sportif.

L’objectif du club et de ses nouveaux investisseurs est clair : emmener le staff et les joueurs à des

standards de clubs professionnels et atteindre à terme le championnat de Ligue 2. Pour cela, le club

dispose de solides atouts :

● Une ville dynamique au rayonnement international lié à son industrie et ses entreprises du parfum ;

● Un soutien solide de la mairie de Grasse, sous-préfecture des Alpes-Maritimes et agglomération de plus de 100 000 habitants ;

● Une équipe dirigeante saine et stable qui a permis au RC Pays de Grasse d’enchaîner les podiums depuis plusieurs années (2×2ème et 2×3ème sur les 5 dernières saisons) ;

● Une fan-base de plus en plus importante, via une forte présence sur les réseaux sociaux et une stratégie de communication transparente et innovante, décryptant et jouant avec les codes du monde semi-professionnel

Pour Thomas Dersy, cofondateur du média Actufoot, investisseur et responsable du pôle senior du club : « Le RC Pays de Grasse ouvre un nouveau chapitre de sa longue histoire avec un modèle innovant ! L’idée de partager cette aventure avec des personnes aux profils aussi diversifiés que complémentaires doit devenir la valeur ajoutée du club. Après avoir franchi ces dernières années des paliers en termes sportif et de notoriété, ce modèle “d’investisseurs-socios” doit nous permettre de pérenniser le projet et de voir plus grand ! ».

« Etre mécène est une formidable opportunité de découvrir le fonctionnement d’un club de football. Les membres étant cooptés, le groupe vit très bien et c’est un réel plaisir de pouvoir suivre les matchs, d’organiser quelques déplacements à l’année, de vivre l’aventure humaine et sportive avec le staff et les joueurs tout en faisant du networking au sein d’un groupe d’entrepreneurs de qualité » déclare quant à lui Teddy Pellerin, cofondateur et CEO de Heetch et également mécène.

Le RC Pays de Grasse entame ainsi la saison 2024-2025 de la meilleure des façons. D’un point de vue sportif, le club est parvenu à conserver la majorité de ses joueurs et à se renforcer notamment avec l’arrivée de Thomas Touré, né à Grasse et comptant une centaine de matchs professionnels.

*Le club évoluant au niveau amateur, il est possible de l’accompagner via du mécénat, ce qui permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66%.

A propos du RC Pays de Grasse

Le club est créé sous le nom de l’Étoile Bleue puis Gallia Club en 1913. En 1959, le Racing Club de Grasse est né. La mise en place en 1972 d’un comité des jeunes avec notamment un président et un secrétaire permet une amélioration rapide du club qui connait à cette période plusieurs accessions en championnat ligue. Evoluant aujourd’hui en National 2, le RC Pays de Grasse est le club de football représentant l’agglomération de la ville de Grasse, qui regroupe 23 communes sur une superficie de 490 km2 avec une population de plus de 100 000 habitants. Elle est aussi la capitale mondiale du parfum, faisant de Grasse une marque connue à l’international.

https://www.rcpaysdegrasse.fr/

Pour suivre les actualités du club

● Instagram : rcpaysdegrasse

● Tik Tok : rcpaysdegrasse

● Facebook : Racing Club Pays de Grasse

Contact presse

● communication@rcpaysdegrasse.fr

● +33 6 43 04 73 01 / +33 6 59 66 41 13