Le parquet LED installé de manière permanente au BMW Park (Bayern Munich Basket ball)

Pour cette nouvelle saison 2024-2025, la salle BMW Park du Bayern Munich Basketball est désormais équipé de manière permanente d’un sol en verre LED pour la Bundesliga.

Après l’avoir testé la saison dernière pour quelques matchs, le parquet vidéo fabriqué par la société allemande ASB GlassFloor a donc conquis les dirigeants de la salle.

Un sol LED spectaculaire qui peut afficher différentes animations comme des éclairs, des points de lumière qui s’enchaîne ou des gouffres qui s’ouvrent. Des effets spéciaux qui enrichissent la fan expérience du spectacteur et téléspectateur. Un outil intéressant pour l’intégration des partenaires.

HIGHLIGHT-ALARM

Nick Weiler-Babb hammers it home, 09/29/2024

Alle Spiele der #easyCreditBBL live bei @dynsport.

Un sol animé qui a été testé lors du NBA All Star Game 2024, notamment lors du concours de dunk, ainsi que lors de la Coupe du Monde U19 féminine de basket.

Un sol LED qui sera bientôt utilisé en College Basketball par Kentucky Athletics pour son Big Blue Madness.

Big Blue Madness will be the first #collegebasketball event on @asbglassfloor, a LED video floor allowing for interactive applications.

The floor was used at @NBAAllStar, @BasketballCL and @FIBA U19 World Cup



September 25, 2024