Droits TV – La NBA prolonge avec beIN SPORTS en France pour la saison 2024-2025

Diffuseur de la NBA ses débuts en 2012, beIN SPORTS a officialisé un nouveau contrat pour la saison 2024-2025.

Alors que la NBA a signé de nouveaux accords sur 2025-2036 avec Walt Disney Company, NBCUniversal et Amazon Prime Video pour les Etats-Unis et certains territoires (contrat à 76 milliards dollars sur 11 ans ?), la saison qui démarre le 22 octobre sera donc à suivre sur les antennes de beIN SPORTS.

« Avec le renouvellement de notre partenariat avec la NBA, nous sommes plus que jamais la chaîne des sports U.S. en France »

Un contrat d’une saison qui marquera donc la 13ème consécutive de la NBA sur beIN SPORTS en France. « En tant que partenaire de diffusion exclusif et destination en ligne officielle de la NBA en France, beIN SPORTS diffusera au moins deux matchs de la NBA en direct chaque soir de la saison régulière, ainsi que les principaux événements de la ligue en anglais et en français ».

Les playoffs, les finales, certains matchs de l’Emirates NBA Cup, ainsi que les 2 matchs programmés en France en janvier prochain avec les Spurs de Wembanyama (NBA Paris Games 2025 présentés par Tissot) seront sur beIN.

Reste à savoir si la NBA et beIN SPORTS trouveront un accord pour les saisons à venir. Car Prime Video dans son contrat XXL a négocié des matchs pour la France à partir de 2025-2026.

« La NBA est un droit historique de l’offre de beIN SPORTS en France, et nous sommes fiers de proposer pour la 13ème saison consécutive toute l’expertise de beIN SPORTS au service de la NBA et des abonnés » explique Florent Houzot, Directeur de la rédaction, des programmes et de l’antenne de beIN SPORTS France, dans un communiqué. « La saison 2024/2025 nous réserve un beau programme avec plus de 400 matchs en direct, avec en point d’orgue les deux matchs des Spurs à Paris en janvier 2025. Avec le renouvellement de notre partenariat avec la NBA, nous sommes plus que jamais la chaîne des sports U.S. en France ».

Pour celles et ceux qui ne suivent pas les matchs en direct la nuit, l’émission « NBA Extra » sera de nouveau programmée de 12h45 à 13h30.

