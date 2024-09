Interview – Un nouvel opérateur de paris sportifs arrive en France avec « YESorNO »

La semaine dernière, un nouvel opérateur de paris sportifs en ligne a fait son apparition en France avec « YESorNO ».

Agréé par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), la startup a été fondée par Gilles Feingold il y a 4 ans. Le temps nécessaire à la jeune société (La Différenciation Évidente) de se positionner sur un marché ultra règlementé et concurrentiel.

« Nous sommes 7 aujourd’hui et nous allons lancer de nouveaux recrutements pour atteindre 15 personnes » nous précise Benjamin Pestel, CMO Marketing et produit de YesOrNo. « 40 business angels sont aussi au capital et nous avons fait une levée en crypto avec plus de 7 000 investisseurs ».

« On casse les codes, les cotes. Yes or No, c’est une nouvelle catégorie de jeu pour dépoussiérer un marché qui n’a pas bougé depuis plus de 10 ans »

Pour tenter de se différencier sur le marché, YesOrNo mise sur un concept de jeu ultra simpliste avec deux possibilités pour parier. Oui ou non en réponse à une question. « Nos futurs joueurs, notre cible, c’est le casual gamer, quelqu’un qui n’a pas forcément l’habitude de jouer. On se compare davantage à une expérience de la vie quotidienne, comme avec un ticket à gratter ou un jeu à la fête foraine ».

C’est maintenant ! Le nouveau jeu qui va pimenter ta journée : YESorNO !

Choisis YES ou NO, mise entre 2 et 20€ et ajoute une touche de fun à ton quotidien. Viens jouer ici https://t.co/i69F6EGNpg + Fun + Social + Responsable Nous, on casse les cotes @Betclic… pic.twitter.com/XU9OPi62l5 — YESorNO France (@YESorNO_off) September 27, 2024

Des partenariats avec des influenceurs pour créer le contenu vidéo des paris proposés

Des paris présentés en vidéos par des créateurs de contenus et influenceurs. « Nous travaillons avec des créateurs de contenus pour expliquer et mettre en valeur nos paris. Ces ambassadeurs apparaîtront dans l’appli et sur leurs réseaux sociaux pour un effet de levier et créer un effet communautaire. L’influence est très encadré, notamment par l’ANJ. Nous travaillons principalement avec des personnes dans le sport » nous précise Benjamin Pestel.

« Nous voulons proposer un jeu où l’aspect récréatif et le plaisir priment sur l’argent, tout en assurant un cadre sécurisé pour éviter tout débordement. » ajoute Gilles Feingold, fondateur de YESorNO. Avec un système de paris simplissime, ce « mix entre Tinder et TikTok » pourrait rapidement se faire critiquer pour sa trop grande présence sur les réseaux sociaux auprès d’un jeune public.

« On casse les codes, les cotes. Yes or No, c’est une nouvelle catégorie de jeu pour dépoussiérer un marché qui n’a pas bougé depuis plus de 10 ans. On a cette volonté de mettre le joueur au centre de notre système, c’est lui qui crée la cote. La cote dynamique se calcule en fonction des mises des autres joueurs et un calcul détermine alors la somme qui sera partagée, comme on le ferait entre amis » ajoute Benjamin Pestel.

Pour accélérer son développement, la société misera-t-elle sur le sponsoring sportif dans les mois et années à venir ? « Oui, mais on ne va pas chercher tout de suite à travailler avec des clubs » nous confie Benjamin Pestel. « On a pour le moment une logique digitale et on travaillera également avec des légendes du sport, des gens qui nous ont fait vibrer, comme Maxime Mermoz par exemple ».

Nul doute que l’opérateur de paris sportifs sera tout de même démarché par ces derniers et les agences de marketing sportif dans les jours à venir…

A lire aussi