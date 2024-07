Le Venezia FC accueille de nouveaux investisseurs

En début de semaine, le club de football italien Venezia FC (VFC) a officialisé l’arrivée de nouveaux capitaux en provenance d’investisseurs existants et nouveaux.

Dans le détail, le groupe de propriétaires a formé un comité d’exploitation pour superviser l’orientation stratégique du club. On retrouve 11 membres qui possèdent collectivement la majorité significative du VFC.

« Comme je l’ai dit tout au long de la saison, mon objectif était de trouver des partenaires qui pourraient contribuer à élever la vision du Venezia FC à un niveau supérieur » précise Duncan Niederauer, président du Venezia FC. « J’ai hâte de travailler avec mes collègues propriétaires et les membres du comité pour réaliser le rêve que nous avions au départ lorsque nous avons lancé ce projet. »

Parmi les nouveaux investisseurs du club, on retrouve APEX, Chiron Sports Group (gestionnaire d’actifs) ou encore Elliott Hill, ancien cadre chez Nike et membre du conseil d’administration d’un certain nombre de grandes marques.

Outre ces nouveaux investisseurs, le club accueille également Jamie Reigle au poste de vice-président du comité d’exploitation. Ce dernier a notamment été directeur commercial de Manchester United, vice-président exécutif des opérations commerciales pour la franchise NFL des Los Angeles Rams et directeur général de Formula E. « Le Venezia FC présente une opportunité intéressante de construire un club de football et une organisation de classe mondiale dans l’une des villes les plus emblématiques du monde » explique Jamie Reigle, vice-président du comité d’exploitation du VFC, dans un communiqué. « Ce que ce nouveau groupe de propriétaires aspire à construire m’a attiré vers le projet du Venezia FC et la récente promotion du club en Serie A nous permettra d’investir davantage dans un plan à long terme pour construire un club de football que la ville mérite ».

Les 11 membres du comité d’exploitation

Rob Hamwee – Conseiller principal, New Mountain Capital

Brad Katsuyama – Cofondateur et PDG, IEX Group Inc.

Duncan Niederauer – Président du Venezia FC

Barney Schauble – Conseiller principal chez Nephila Advisors LLC

Eileen Aptman – Directrice des investissements, Belfer Management

Darrell Friesen – Ancien président de Jet Label

Cyril Goddeeris – Associé, Goldman Sachs

Phillip Hyun – Cofondateur et vice-président, Gen. G esports

Ron Shurts – Cofondateur et PDG, Annexus

Eugène Wang – PDG de Regent Holding

Jonathan Wheaton – Directeur, Sandia Holdings, LLC

A lire aussi