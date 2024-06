Mbappé va porter une nouvelle version des Nike Mercurial pour le reste de l’Euro 2024

Nike et Mbappé ont dévoilé aujourd’hui sur les réseaux sociaux la nouvelle version du modèle Mercurial avec le coloris prévu pour les JO par Nike.

En avril dernier, Nike avait posé ses valises au Palais Brogniart à Paris pour présenter les tenues qui seront portées par les fédérations sous contrat lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 et les prochaines nouveautés. Parmi celles-ci, les Mercurial Superfly 10 que Mbappé a porté lors de l’entraînement des Bleus aujourd’hui.

C’est la « Mercurial la plus réactive de toute » précise Nike, et cela, en partie grâce à une plaque d’adhérence en forme de vague sur le bout de la semelle des crampons. Toujours selon la marque au swoosh, la technologie « Nike Gripknit » permet de prendre la forme du pied et d’être adhérente quelque soit le temps. La matière « Atomknit », dérivée du fameux Flyknit, permet à la chaussure d’être plus légère que jamais.

En termes de design, Nike mise sur la sobriété en s’inspirant de Bill Bowerman, ami et collaborateur du fondateur de Nike qui a créé les semelles dites gaufrées, qui deviendront plus tard les plaques de crampons.

Avec un fond blanc, les swoosh bleu roi tachetés et des détails oranges, la chaussure aborde le coloris général des produits Nike pour les Jeux de Paris. En voici l’exemple avec les chaussures de basket Nike G.T. Hustle 3 Blueprint (199,99€) que portera Victor Wembanyama et les autres athlètes Nike cet été.

Un modèle plus cher que l’ancienne version

Il faudra attendre encore jusqu’au 3 juillet pour s’offrir cette nouvelle Superfly vendue 289,99€ par Nike (plus 10€ par rapport à la Superfly 9). La version Vapor 16 (basse) est elle disponible pour 279,99€, soit 20€ supplémentaire comparé à la Vapor 15.

En espérant que cette chaussure aide Mbappé à être efficace contre la Belgique le 1er juillet à Dusseldorf !

