LEGO se rapproche de Clarisse Agbegnenou pour l’opération « Construire avec L »

Aujourd’hui, Lego France a annoncé que la judokate française Clarisse Agbegnenou devenait ambassadrice officielle de l’opération « Construire avec L », appel à projets invitant les jeunes filles à soumettre un projet créatif en briques LEGO.

« C’est pour lutter contre les stéréotypes filles/garçons que LEGO France lance son

projet “ Construire avec L” » précise la société. « Cinq futures gagnantes auront la chance de voir leur construction prendre vie et de voyager à Billund, au Danemark, là où la marque LEGO a été créée. Elles auront également l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les designers LEGO autour de la créativité infinie. Une contribution financière sera également apportée à une association favorisant l’apprentissage et la créativité par le jeu et notamment pour les jeunes femmes.

“J’ai reçu tellement de commentaires désagréables et négatifs depuis les premières minutes de mon existence que je n’ai pas d’autre choix que de m’engager pour briser tous ces plafonds de verre qui empêchent les filles et les femmes d’exploiter leur potentiel et leur créativité… À mon sens, nous sommes toutes des grandes femmes puissantes et j’aimerais dire à toutes les petites filles « Rêve, espère et prends ton envol ». Des valeurs que j’ai retrouvées dans la nouvelle campagne LEGO France “CONSTRUIRE AVEC L”. C’est ce qui m’a motivée à accepter d’en devenir l’ambassadrice et porter ce beau projet! Je suis fière d’encourager la créativité des jeunes filles. » ajoute Clarisse Agbegnenou dans le communiqué.