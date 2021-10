NFL London Games 2021 – FedEx livre le ballon du match à l’aide de son robot « Roxo »

A l’occasion du match de saison régulière de NFL disputé hier à Londres entre les Atlanta Falcons et les New York Jets, FedEx sponsorisait l’activation liée à l’arrivée du ballon du match.

Dans le stade du club de Premier League de Tottenham, FedEx a mis en scène son robot baptisé « Roxo ».

It’s time to kick off the future of logistics! Watch Roxo, the FedEx SameDay Bot delivering the game ball at the #NFLLondonGames in front of his biggest crowd yet! pic.twitter.com/gco2eQsRHr

— FedEx Europe (@FedExEurope) October 10, 2021