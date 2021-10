Quatre raisons de choisir Win Sport School

DEVENEZ PROFESSIONNEL(LE) EN MANAGEMENT DU SPORT EN INTÉGRANT WIN SPORT SCHOOL !

WIN l’école de management du sport, présente dans 21 villes de France, forme les étudiants passionnés de sport et les sportifs de haut niveau au management marketing, événementiel sportif, sponsoring et développement commercial en alternance ou en initial.

Vous souhaitez devenir Manager de Club Sportif, Agent de joueur, Consultant Sportif, Journaliste Sportif, Chef de projet événementiel sportif, commercial grands comptes sportif, Community manager, Responsable médias on et off-line, Gestionnaire d’équipements sportifs… WIN Sport School est l’école faite pour vous !

1. L’ECOLE WIN ACCOMPAGNE LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU GRACE AU BLENDED

• WIN allie l’e-learning (apprentissage à distance) et le présentiel (formation classique), pour aider les sportifs de haut niveau à suivre leur formation en parallèle de leurs nombreux entraînements et compétitions.

• L’étudiant sportif est acteur de sa formation et reste impliqué tout au long de sa formation

• Vous adaptez votre formation en ligne en fonction de votre planning Un accompagnement tout au long de votre cursus

2. UN PARCOURS COMPLET

• Le Bachelor Management du Sport est une formation post bac accessible en première année

• La 1ère et la 2ème année : La pédagogie WIN s’articule autour d’un socle de compétences fondamentales destinés à assimiler les concepts de communication globale, d’économie et marketing, à connaître les principaux acteurs du sport et à étudier le modèle sportif français

• En 3ème année, vous optez pour une de nos deux spécialisations, événementiel sportif ou marketing sportif dans les domaines du marketing sportif, de la communication digitale, de l’e-branding pour disposer d’un large panel de compétences en vue d’intégrer un emploi avec un BAC+3 ou de poursuivre en alternance avec un MBA.

• En 4ème et 5ème année, vous poursuivez vos études chez WIN avec un MBA Management du Sport, en alternance dans le but de développer vos compétences dans les domaines du marketing sportif, la communication digitale, l’e-branding ou encore la gestion de projets évènementiel sportifs afin d’être fin prêt pour vous lancer dans le milieu sportif.

Téléchargez votre dossier de candidature

3. NOS ENTREPRISE PARTENAIRES

Les entreprises partenaires de Win sont issues de plusieurs secteurs du marché sportif pour permettre aux étudiants d’effectuer leurs stages, contrats de professionnalisation et services civiques dans de nombreux secteurs en fonction des projets professionnels des étudiants : événementiel sportif, médias sportifs, structures sportives, clubs sportifs, équipementiers mais aussi des agences spécialisées.

4. VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE DÉCISIVE

• Une employabilité garantie : 95% des diplômés WIN sont en poste moins de 6 mois après leur sortie de l’école

• Des formateurs professionnels en activité qui vous enseignent les bonnes pratiques et les métiers du milieu sportif grâce à leur savoir-faire

• La construction de votre propre réseau grâce à notre dynamique éducative

Laurine – étudiante en MBA Management du sport et championne de France de lutte

« Mes compétitions se déroulent le mercredi après-midi et le vendredi soir. Le rythme proposé par WIN aux sportifs de haut niveau me permet d’allier ma passion et mes études et de concrétiser mon projet professionnel qui est de travailler dans la gestion sportive aux côtés des sportifs. »