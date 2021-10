Cyclisme – Santini nouvel équipementier des maillots du Tour de France sur 2022-2026

A quelques jours de la présentation du parcours du Tour de France 2022, Amaury Sport Organisation (A.S.O.) officialise l’arrivée de Santini Cycling Wear comme nouvel équipementier des maillots de leaders en replacement de Le Coq Sportif.

Dans le détail, la marque italienne devient partenaire officiel du Tour de France à partir de 2022. Un contrat de 5 ans signé avec A.S.O. qui comprend également l’épreuve féminine et l’Etape du Tour.

« La signature de cet accord a été une expérience extrêmement émouvante pour nous et nous sommes absolument ravis d’annoncer ce partenariat avec le Tour de France » commente Monica Santini, CEO de Santini Cycling Wear, dans un communiqué. « Il marque l’évolution d’une relation avec A.S.O. qui a commencé avec le parrainage de la Vuelta et s’est poursuivie avec le Deutschland Tour. Nous ajoutons aujourd’hui à cette liste la course la plus importante du calendrier cycliste international »

Jusqu’au moins 2026, les Maillots des leaders du Tour de France (Jaune, Vert, à pois et blanc) seront donc désormais floqués Santini. Depuis 2012, c’est Le Coq Sportif qui fournissait les maillots du Tour de France après avoir succédé à Nike.

C’est un choix malheureusement stratégique » a précisé Marc-Henri Beausire, directeur général du Coq Sportif, à L’Equipe il y a quelques jours. « Au moment où ils (A.S.O.) doivent renouveler, on est en pleine crise Covid et ils avaient besoin de certitude. Les relations sont excellentes et je pense qu’un jour on y reviendra. »

Outre les maillots portés par les coureurs, Santini sera en charge de la fabrication des maillots réplica vendu au grand public. « Un nouveau chapitre des maillots de leaders de la Grande Boucle va s’ouvrir grâce à cette marque historique de l’équipement cycliste. Elle proposera des produits performants au design créatif à l’élite du cyclisme mondial ainsi qu’à tous les pratiquants réguliers qui seront à nouveau présents en nombre sur toutes les épreuves organisées par A.S.O » ajoute Yann Le Moënner, Directeur Général d’A.S.O.