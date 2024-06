Les Jeux Olympiques de Paris 2024 révèlent le succès de leur programme de licences au « France Licensing Day »

Edouard Bardon, Directeur Licences & Retail du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et Bruno Schwobthaler, CEO, Licensing for Growth, aborderont le sujet « Événement Sportif et Licensing : les clés du succès » au France Licensing Day & Licensing International Awards 2024.

« Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont une opportunité unique d’aborder le sujet de la transformation d’un événement sportif en une marque expérientielle » explique Edouard Bardon.

Avec Bruno Schwobthaler, il reviendra sur les débuts du programme de licences de Paris 2024 qui remonte à 2019 et abordera les questions suivantes :

Comment à partir de zéro, transformer un projet à fort potentiel tel que Les Jeux Olympiques en un programme de licence jamais réalisé en France ? Méthodologie, codes, positionnement marques et actifs, cibles, outils seront notamment évoqués.

Comment les différentes marques de ce programme de licence (mascotte, emblème et Equipe de France) ont contribué à son succès ?

Quels enseignements pour les ayants droits du sport – grands et petits – qui souhaitent développer leur business licensing ?

La Keynote inspirera nous l’espérons d’autres marques, dans le sport évidemment mais pas seulement.

« Nous sommes honorés d’accueillir Edouard et Bruno comme les deux intervenants de notre Keynote au France Licensing Day cette année. C’est une vraie chance, à 1 mois du début de Jeux, de pouvoir nous plonger plus en détails dans les rouages de leur programme de licences. » ajoute Matthieu Battini, Directeur Commercial EMEA de l’évènement.

Afin de réussir son programme de licences, il est prépondérant de bien connaitre son audience, sa cible afin de proposer des produits et des marques adéquats. Les Jeux Olympiques, c’est une marque unique, totalement différente du fonctionnement d’une autre marque de sport. En effet, elle a lieu tous les 4 ans, regroupe 32 sports différents, ayant pour conséquence, une implication différente des fans, avec des envies et des besoins spécifiques. Afin de répondre au mieux aux attentes, il était donc judicieux de créer 3 marques différentes.

Le France Licensing Day se tiendra le 27 juin 2024 à Paris. La journée (qui sera gratuite) réunira les principaux acteurs de l’industrie française avec plus de 40 ayants-droits et agents de licences. Licenciés, distributeurs et autres acteurs de la licence se réuniront donc la journée avant de célébrer les Licensing International Awards de 2023 en soirée.

Quand : le 27 juin 2024, de 9h00 à 22h30 – Keynote de 13h30 à 14h.

Où : La Cité Internationale Universitaire de Paris, 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris, France

Infos : www.francelicensingday.com/fr/home.html

