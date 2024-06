Chaussures des 622 joueurs, maillots des 24 Nations… Nike remporte déjà l’UEFA Euro 2024 (étude footpack)

A l’occasion de l’UEFA Euro 2024 qui débute ce soir, le site spécialisé footpack dresse son état des lieux des équipementiers visibles aux pieds des joueurs. Quelle marque de chaussures de football remporte le match ?

44% des joueurs avec des chaussures Nike à l’Euro 2024

Sur 622 joueurs étudiés, 44% participeront à l’Euro 2024 avec des crampons de la marque américaine Nike, soit un total de 275 joueurs.

Un pourcentage important mais pourtant en baisse de 8% par rapport à l’Euro 2020 et même de 18% comparé à l’Euro 2016 pour la marque au swoosh.

Pour les concurrents adidas et Puma, c’est l’inverse avec des courbes en augmentation sur le nombre de joueurs chaussés.

Derrière Nike, on retrouve adidas avec 224 joueurs soit 36%. Puma complète le podium avec 103 joueurs de cet Euro 2024, soit 16,5%.

Le trio Nike – adidas – Puma représente ainsi un peu plus de 96% des chaussures des joueurs selon footpack.

Aux pieds de ses principaux ambassadeurs que sont Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ou encore Phil Foden, Nike se démarquera sur les pelouses allemandes avec des chaussures roses.

La marque aux trois bandes tentera elle de briller avec des ambassadeurs comme Jude Bellingham, Ousmane Dembélé ou encore Rafael Leão.

Pour Puma, les principales têtes d’affiche sont Antoine Griezmann, Kai Havertz ou encore Xavi Simons.

Derrière le trio Nike – adidas – Puma, quelques marques seront également présentes pour cet Euro. Selon footpack, seulement 20 joueurs joueront avec une marque de chaussure (Mizuno, New Balance, Kipsta, Under Armour, Skechers, Joma, Pantofola d’Oro, TRU, Munich).

Les chaussures des Bleus pour l’Euro 2024

Pour l’Equipe de France et les 25 joueurs retenus par Didier Deschamps, 11 joueurs portent des Nike, 9 des adidas et 5 des Puma. Mais honnêtement peu importe la marque tant que les chaussures des Bleus marquent des buts.

Les maillots de l’UEFA Euro 2024

Si on compte 6 équipementiers lors de ce championnat d’Europe des nations, tout comme lors de la dernière édition, c’est Nike qui équipe le plus de pays avec 9 sélections (+3 comparées à l’Euro 2020) que sont, entre autres, la France, l’Angleterre, les Pays-Bas ou encore le Portugal et la Croatie.

Le rival allemand historique adidas, compte, quant à lui, 6 nations, dont l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique ou encore l’Italie, championne en titre et seule sélection à avoir changé d’équipementier depuis la dernière édition.

Puma complète le podium avec 4 équipes, pour le moins mineures, avec la République Tchèque, la Suisse, l’Autriche et la Serbie.

On retrouvera également la marque Joma (2 nations), qui sera visible sur les maillots de l’Ukraine et de la Roumanie, l’équipementier italien Macron (2 nations), avec la Géorgie et l’Albanie, ainsi que Hummel pour le Danemark.

