Wilson lance sa série exclusive pour Roland-Garros

À l’occasion de la saison sur terre battue 2025, le leader mondial des sports de raquettes dévoile une série exclusive en édition limitée, comprenant des raquettes de tennis, des accessoires et des équipements spécialement conçus pour optimiser les performances sur cette surface.

La saison 2025 de tennis sur terre battue – marquée par des Master 1000 iconiques comme le Rolex Monte-Carlo Masters, le Mutua Madrid Open et l’Internazionali BNL d’Italia – atteindra logiquement des sommets à l’occasion de Roland-Garros, fin mai.

Wilson Sporting Goods Co. – leader mondial des sports de raquettes et fournisseur officiel des balles et cordeurs de Roland-Garros depuis 2020 – célèbre donc l’arrivée du Grand Chelem parsien avec une collection exclusive en édition limitée de raquettes, accessoires et équipements conçus pour les joueurs affectionnant l’ocre.

Focus sur la partie raquettes :