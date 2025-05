Pour garantir le succès de la 93e édition des 24 Heures du Mans, du 11 au 15 juin 2025, Adecco, recruteur officiel, recherche près de 1 000 talents sur les métiers de l’accueil, de l’entretien, de la restauration et du service.

Depuis la signature d’un partenariat en 2023 avec l’Automobile Club de l’Ouest (A.C.O) – qui gère l’organisation des 24 Heures du Mans, mais également les droits associés, tels que les droits de diffusion, les licences de marque, et les partenariats commerciaux – ce sont plus de 2 500 professionnels de l’événementiel qui sont encadrés chaque année par Adecco pour assurer le bon déroulement du plus grand évènement automobile du monde.

Dans les faits, l’édition 2024 avait battu un record de fréquentation, avec près de 329 000 spectateurs tout au long du week-end.

Pour l’édition 2025, l’agence Adecco recrute donc 900 collaborateurs. Les profils recherchés incluent des agents d’accueil (H/F), des agents d’entretien (H/F), des employés de restauration (H/F) et des serveurs (H/F), offrant ainsi de nombreuses opportunités pour rejoindre cet événement d’envergure.

Les candidates et candidats intéressé(e)s par ces opportunités peuvent postuler jusqu’au 6 juin ici.

Chaque année, Adecco permet à plus de 15 000 personnes de vivre une expérience professionnelle unique sur les plus grands événements sportifs (Rolex Monte-Masters, Roland-Garros, Tour de France, Tour de France Femmes avec Zwift…).

