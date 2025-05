Article en partenariat avec : Eventori

Dans le deuxième épisode de sa série documentaire « Un jour dans la vie de… », EVENTORI nous plonge dans les coulisses du succès des Brûleurs de Loups de Grenoble. À travers le regard d’Alexandre Duyck, General Manager du club tout juste sacré champion de Ligue Magnus 2024-2025, découvrez comment une stratégie fine de billetterie a permis de doubler les revenus du club en une saison.

L’expérience fans au cœur du modèle économique

Dans cet épisode, EVENTORI la solution de billetterie nouvelle génération développée par Wiremind, nous fait vivre une journée type dans la peau d’un dirigeant sportif, à l’occasion d’un match à domicile. De la préparation en amont à la coordination logistique, en passant par les répétitions du show et la gestion de la sécurité, chaque détail est pensé pour transformer un match en une expérience totale.



Pour visionner l’épisode :





[Une journée dans la vie de] Recontrez Alexandre Duyck, Manager General Adjoint à Grenoble BDL

« Un match, ce n’est pas juste un match. C’est un thème, une histoire, un moment inoubliable à offrir aux fans… et c’est précisément ce positionnement qui fait mouche auprès du public grenoblois. » explique Alexandre Duyck.

Une affluence record et des revenus en forte croissance

Avec 98 % de taux de remplissage sur la saison, 23 guichets fermés et une moyenne de 4 105 spectateurs par match, la Patinoire Polesud affiche la deuxième meilleure affluence du championnat.



Résultat ? 100 % d’augmentation des revenus par rapport à la saison précédente. Une performance commerciale remarquable, rendue possible grâce à une approche fine du revenue management, au cœur de la solution EVENTORI.

EVENTORI, l’alliance de la technologie et de l’expérience utilisateur

Pensée par Wiremind, une entreprise tech parisienne fondée en 2014, EVENTORI est bien plus qu’un simple outil de billetterie. Grâce à son expertise en UX design, optimisation tarifaire et machine learning, la solution permet aux clubs de piloter leurs revenus en temps réel, tout en gardant une interface simple et efficace pour les utilisateurs.

Wiremind, déjà partenaire de grands noms du transport et du sport, applique ici son savoir-faire technologique à l’industrie de l’entertainment sportif.

Le deuxième épisode de « Un jour dans la vie de… » démontre comment un club peut transformer l’expérience spectateur en levier de croissance durable. Une inspiration pour tous les dirigeants du sport business en quête de nouveaux modèles économiques.