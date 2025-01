Les stations connectées d’équipements sportifs en libre-service « Equip Sport » prêtes à séduire les annonceurs

Grâce à Equip Sport, plateforme innovante cofondée par Didier Drogba, Paris est aujourd’hui la première ville à accueillir 100 stations connectées d’équipements sportifs en libre-service. De quoi susciter l’intérêt d’annonceurs à la recherche d’une audience engagée et sportive.

En seulement quelques mois, ce modèle révolutionnaire a redéfini l’accès au sport pour des milliers de Parisiens et promet de transformer durablement les pratiques urbaines.

Depuis son lancement en juin 2024, Equip Sport connaît une ascension remarquable. Plus de 20 000 sessions ont été enregistrées, avec plus de 8 000 profils actifs et plus de 24 000 participants qui ont adopté cette solution accessible et gratuite. Une récente enquête révèle que 90% des utilisateurs affirment qu’Equip Sport les aide à rester plus actifs, confirmant ainsi son impact positif sur les habitudes sportives.

Un nouveau point de contact entre les marques et les pratiquants

« Nous avons imaginé une solution qui place le sport au cœur de la ville, sans barrières financières ou logistiques, » explique Vincent Borel, CEO d’Equip Sport. « Notre ambition est simple : faire de chaque espace public un terrain de jeu partagé, où chacun peut s’équiper en quelques clics via notre application. En tant que sponsor exclusif, votre marque devient le symbole de cette transformation, associée à l’accessibilité et à l’innovation, tout en bénéficiant d’une visibilité unique dans un environnement dynamique et engagé. »

Le succès est indéniable : des centaines de sessions sont réalisées chaque jour, avec une forte participation des 18-25 ans et une mixité en progression, près de 16,1% des utilisateurs étant des femmes. Certaines stations, comme Georges Carpentier et Mourlon, se démarquent par leur fréquentation particulièrement élevée, devenant des points de contacts avec une audience active et ciblée.

Membre fondateur et ambassadeur d’Equip Sport, Didier Drogba incarne cette vision inclusive et durable. « Le sport doit être une opportunité pour tous. Equip Sport propose une solution moderne, accessible et inspirante, qui répond aux attentes des villes et des communautés, » affirme-t-il. Son implication a donné une dimension humaine et emblématique au projet, positionnant Paris comme un modèle à suivre.

En étroite collaboration avec des partenaires stratégiques comme Decathlon, Equip Sport propose un modèle basé sur la réutilisation des équipements et une accessibilité simplifiée. Chaque station offre une visibilité physique et digitale via l’application Equip Sport, faisant des stations un puissant outil de connexion pour les partenaires avec les communautés locales.

Pour en savoir plus sur les offres de visibilité d’Equip Sport, contactez Quentin Geromin : quenting@equip.app

Le déploiement en amont des Jeux Olympiques 2024 a prouvé la capacité d’Equip Sport à revitaliser des espaces existants et transformer durablement l’activité physique urbaine.

Une expansion déjà en marche

Paris n’est que le début. Avec un objectif de 200 stations déployées d’ici fin 2025, Equip Sport se prépare à conquérir d’autres grandes métropoles européennes comme Londres et Madrid. Cette reconnaissance s’est concrétisée par la sélection d’Equip Sport comme partenaire officiel du projet Champions Innovate 2025, en collaboration avec UEFA et Adidas, lors de la finale de la Ligue des Champions à Munich.

Porté par une vision collective et le charisme de Didier Drogba, Equip Sport s’impose comme un véritable catalyseur de changement. En conjuguant technologie innovante, impact social et inclusion, le projet prouve qu’une ville peut devenir, en un temps record, un terrain de jeu ouvert, durable et inspirant pour tous.

À propos d’Equip Sport

Créée en 2021 par le groupe suisse Nidecker, Equip Sport révolutionne l’accès au sport grâce à une plateforme innovante d’équipements en libre-service. Son modèle repose sur une vision durable, inclusive et connectée, avec pour mission de rendre le sport accessible partout, pour tous.

