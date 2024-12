Nike ressort les Air Force One de Kobe Bryant

La marque au swoosh a sorti une version basse de la Air Force One que portait Kobe Bryant lors de saison 2002/2003.

Nike rend hommage à l’un des meilleurs basketteurs de l’histoire de la NBA et à l’un de ses ambassadeurs les plus iconiques. Limitée à 8000 exemplaires, la marque américaine a récemment sorti une version similaire de la Air Force One que portait Kobe Bryant lors de saison 2002/2003. À cette époque, le joueur, qui n’avait pas encore signé chez Nike, avait rompu son précédent contrat avec adidas et était libre de jouer avec les chaussures qu’il voulait.

Si celles utilisées par le joueur étaient mi-montante, celles commercialisées en cette fin d’année 2024 sont basses. Les renforts en cuir et l’amorti Air ont été conservés alors que le logo du joueur sur le talon droit et son premier numéro, le 8, sur le talon gauche ont été ajoutés.

Vendu sur tirage au sort au prix de 129,99€ sur l’application SNKRS, le modèle est désormais uniquement disponible à la revente.

