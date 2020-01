Pour suivre (notamment) l’intégralité de la Ligue 1 Conforama en direct, succomberez-vous aux différentes offres promotionnelles mises en place par Canal+ et les différentes chaînes distribuées par le groupe (beIN SPORTS, Eurosport, chaînes cinéma…) ?

Pour le mois de janvier 2020, le groupe CANAL propose de nombreuses offres promotionnelles. Pour retrouver les toutes dernières offres actualisées, visitez directement le site boutique.canal.fr et rendez-vous dans l’onglet « offres ».

Rappel : La Pemier League est de retour sur les antennes du groupe Canal+ dès cette saison 2019-2020.

Nouveauté : Netflix débarque dans les offres CANAL+ !

Depuis quelques semaines, Netflix est désormais accessible dans l’offre d’abonnement CANAL+ et le pack CINE SERIES (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Netflix, les chaînes OCS,etc.). Côté tarif, l’abonnement est actuellement proposé à 34,90€ par mois sans engagement au lieu de 49,90€ !

Les chaînes Canal+ à 20,90€ par mois sans engagement !

En ce mois de janvier 2020, Canal+ vous propose une offre d’abonnement à ses 6 chaînes (Canal+, Canal+ Décalé, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Séries, Canal+ Family, Mycanal) au tarif promotionnel agressif de 20,90€ par mois sans engagement au lieu de 34,90€. Un prix imbattable surtout que la durée d’abonnement est SANS ENGAGEMENT. Pour en profiter, rendez-vous ici (onglet « offres » en haut du site) !

Canal+ et les chaînes sport à 39,90€ par mois pendant 2 ans

Pour celles et ceux qui souhaitent l’abonnement uniquement aux chaînes sportives, le groupe Canal propose actuellement l’offre Canal+ et les chaînes sport au prix promo de 39,90€ par mois pendant 2 ans au lieu de 49,90€. Une offre qui comprend notamment Canal+, Canal+ sport, les chaînes beIN SPORTS, Eurosport 1 et 2, Infosport+,…

Si vous avez les moyens financiers et que vous souhaitez vous offrir la meilleure offre de sport à la TV et des programmes premium de Canal+ et des chaînes distribuées (anciennement Canalsat), c’est le moment d’en profiter ! Pour rappel, la Premier League est de retour sur les antennes du Groupe Canal dès cette saison 2019-2020. Ajoutons qu’à cette offre, un abonnement digital à L’Equipe !

Canal+ : Offres sans engagement à partir de 19,90€/mois

Pour les petits budgets ou les envies passagères, Canal+ est également accessible sans engagement sur le digital à partir de 19,90€/mois (ordinateur, smartphone, tablette). A ce prix, vous aurez accès au pack Essentiel comprenant les chaînes Canal+ et Canal+ Décalé.

CANAL+ » Offre -26 ans » à 9,95€ par mois sans engagement

C’est LA nouveauté de ces derniers mois ! Canal+ propose depuis un an une offre sans engagement à 9,95€ par mois. Idéal pour les petits budgets.

A ce prix, vous vous offrez la chaîne Canal+ et Canal+ Décalé avec 2 flux simultanés myCANAL. Un abonnement qui fonctionne sur ordinateur, tablette, smartphone mais également sur la télévision via Airplay ou Chromecast. Pour tout savoir sur l’abonnement Canal+ réservé aux moins de 26 ans, rendez-vous ici.

CANAL+ SÉRIES à partir de 6,99€ par mois sans engagement !

Depuis le mois de mars 2019, Canal+ a lancé une offre SÉRIES en streaming. Avec CANAL+ SÉRIES, accédez à l’intégrale des Créations Originales CANAL+, des séries US et européennes et des séries cultes. Les abonnements sont sans engagement et débutent à 6,99€ par mois (1 utilisateur). Pour découvrir les offres de CANAL+ SÉRIES, rendez-vous ici !

ESSENTIEL (19,90€/mois)

2 chaînes exclusives : Canal+ et Canal+ Décalé. Pour découvrir le pack et les dernières offres, c’est ici !

Inclus dans l’offre

– CANAL A LA DEMANDE :

– Multi écrans myCANAL

Les grands évènements sport, cinéma, séries avec la chaîne Canal+

Le grand cinéma récent avec 3 films inédits par semaine.

Les meilleures compétitions sportives ! Le meilleur match de Ligue 1 et du Top 14, la Ligue des Champions UEFA avec 16 grands matchs par saison et les Grands prix de Formule 1

Les séries événements avec la Création Originale et les séries internationales

L’INTEGRALE : 79,90€ par mois pendant 2 ans au lieu de 99,90€/mois

L’intégralité des programmes, chaînes et options CANAL dans toutes les thématiques

Les 6 chaînes CANAL+

Plus de 90 chaînes sport, ciné, séries, jeunesse, découverte…

Découvrir l’offre « INTEGRALE » ici !

Précision importante, en vous abonnant aux offres proposant Canal+, Canal+ Sport et beIN SPORTS… sur 2 ans pour profiter du meilleur tarif par mois, vous vous assurez 100% de la Ligue 1 Conforama en direct pour la saison 2019-2020 dans le cadre de l’actuel contrat de diffusion avec la LFP (Reste à savoir comment sera diffusée la Ligue 1 dès 2020, elle qui est propriété en grande majorité de Mediapro).

Les offres beIN SPORTS

Pour vous abonner uniquement à beIN SPORTS, découvrez les meilleurs prix sur le site connect.beinsports.com

Des promotions également chez RMC SPORT

Pour séduire les fans de sport et de football en particulier, RMC Sport propose pour cette nouvelle saison 2019-2020 de l’UEFA Champions League un tarif d’abonnement à 19€ par mois avec un engagement de 12 mois pour les non clients SFR. Le tarif grimpe à 25€ par mois sans engagement. Pour les abonnés SFR, RMC Sport est proposé à 9€ mois avec engagement de 12 mois.

Pour bénéficier de ces tarifs, rendez-vous ici





