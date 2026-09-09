100% CANAL+ : la meilleure offre à moins de 20€ par mois.

Découvrez l’offre 100% CANAL+ : vivez toute l’intensité du sport avec la Premier League, le TOP 14, la Formule 1®, le MotoGP™, ainsi que 100% des matchs de coupes d’Europe pendant 24 mois, sans oublier beIN SPORTS inclus 3 mois. Profitez aussi du meilleur du cinéma récent et des séries Création Originale CANAL+. Le tout pour seulement 19,99€/mois pendant 24 mois, puis 32,99€/mois… avec en bonus 50€ offerts !

PROFITEZ DE L'OFFRE

LA nouveauté est évidemment l’arrivée d’Apple TV+ dans toutes les offres de CANAL+, sans surcoût !

CANAL+ : Nouvelle offre Rat+ à 14,99€/mois dès le 24 avril !

Contenu de l’offre RAT+ :

Pour 14,99€/mois, vos utilisateurs profiteront de :

CANAL+

Apple TV+

CANAL+ SPORT 360

CANAL+ BOX OFFICE

Et bien plus encore …

Pourquoi promouvoir cette offre ?

Un prix ultra attractif

Un accès complet à des contenus exclusifs et variés

Une durée limitée : disponible jusqu’au 4 juin uniquement

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, rendez-vous sur le site !

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Vente flash : CANAL+ et beIN SPORTS à 15,99€ par mois pendant 2 ans !

Jusqu’au 28 octobre 2024, CANAL+ propose une vente flash inratable pour les amateurs de sport avec une offre incluant beIN SPORTS à un tarif rarement vu.

Dans le détail, cette vente flash vous propose CANAL+ et beIN SPORTS pour 15,99€ par mois pour un engagement de 24 mois (2 ans) ! Oui, vous avez bien lu.

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, rendez-vous ici !

Avec cette offre, à vous :

Le meilleur du sport en direct avec l’affiche d’UEFA Champions League du mercredi, le Big Match de Ligue 1 McDonald’s du samedi, le meilleur des championnats européens dont LALIGA, l’intégralité des GP de F1 (*hors essais et qualifications), deux affiches de TOP 14, la NBA, et bien plus ! Mais aussi du cinéma ultra-récent, des séries Création Originale et internationales, et l’intégralité des contenus APPLE TV+ et PARAMOUNT+.

CANAL+ & PASS COUPES D’EUROPE à partir de 29.99€ par mois

À partir de ce mardi 20 août, CANAL+ propose une offre incontournable : CANAL+ PASS COUPES D’EUROPE pour vivre 100% des compétitions européennes de football.

L’offre est disponible à 29,99 euros par mois pendant les 12 premiers mois, puis à 37,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois.

Cette offre permet d’accéder à l’intégralité des compétitions UEFA en exclusivité, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Les chaînes CANAL+ diffuseront tous les matchs en direct, avec des soirées phares les mardis et mercredis.

Vous pourrez suivre tous les matchs des clubs français en Europe (PSG, Monaco, Brest, Lille, Lyon, Nice et Lens), en direct et en exclusivité sur les chaînes CANAL+.

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DAZN, le diffuseur exclusif de la Ligue 1 à partir de à 14,99 €/mois





DAZN a récemment acquis les droits de diffusion de la Ligue 1 McDonald’s en France.

DAZN propose désormais deux abonnements.:

Super Sports , disponible à 19,99 €/mois sans engagement ou à 14,99 €/mois avec un abonnement annuel, permet d’accéder à une sélection de programmes de DAZN et un match de Ligue 1 par journée

, disponible ou annuel, permet d’accéder à une sélection de programmes de DAZN et un match de Ligue 1 par journée Unlimited est proposé à 39,99 €/mois sans engagement ou à 29,99 €/mois avec un abonnement annuel, donnant accès à tous les matchs de Ligue 1, en plus de l’ensemble des droits sportifs de DAZN à savoir Ligue des champions féminies, PFL, Boxe.

Pour découvrir les derniers tarifs à jour et les offres promotionnelles du moment, rendez-vous sur www.dazn.com/fr.

En ce moment, une offre d’essai gratuit de 7 jours est proposé par DAZN.

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OFFRE SPECIALE : Abonnement CANAL+SPORT à partir de 25,99€ par mois

Un catalogue riche avec 100% de l’UEFA Champions League mais aussi la Liga, la Premier League, Série A, Top 14, Grand prix de Formule 1, Grand prix de Moto GP, US Open, PGA Tour, Saudi Pro League,…

Avec les chaînes exclusives CANAL+, CANAL+Sport, beIN SPORTS, Eurosport, Foot+, Rugby+, Golf+, Infosport+, AppleTV.

Côté tarif, le pack CANAL+ SPORT est actuellement proposé à 25.99€/mois pendant les 12 premiers mois(engagement de 24 mois), avec 2 utilisateurs simultanés.

Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de 50€ offerts sur votre abonnement et 1 mois pour essayer.

Pour en profiter, rendez-vous sur le site !

Abonnement les chaînes CANAL+ à partir de 22,99€/mois

Cette offre CANAL+ comprend Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Séries, Canal+ Cinéma, Canal+ Doc, Canal+ Kids, Canal+ Décalé et Apple TV+.

Idéal pour suivre les affiches de chaque journée d’UEFA Champions League, l’intégralité de la Premier League, la Formule 1, la MotoGP ou encore le TOP 14 rugby. Une programmation sport non exhaustive à laquelle vous ajoutez bien évidemment l’offre cinéma et séries de CANAL+.

Concernant le tarif, l’offre à 22,99€ par mois les 12 premiers mois, puis 27,99€/mois, sur une durée de 24 mois (1 mois pour essayer). Grâce à notre site, vous bénéficiez également de 50€ offerts !

CANAL+ FRIENDS & FAMILY (4 écrans)

Retrouvez du cinéma et des séries avec les chaînes CANAL+ et l’intégralité des contenus de Disney+, Netflix, OCS, beIN SPORTS, Eurosport, STARZPLAY… Vivez aussi les plus grands moments du sport en direct et en intégralité : football européen, rugby, sports mécaniques, tennis, basket et bien plus encore !

Le tarif est de 64,99€ par mois les 12 premiers mois puis 79,99€/mois. En plus, vous bénéficiez de 50€ offerts. Pour profiter de cette offre incluant 4 écrans, c’est ici !

Une offre attractive pour les chaînes CANAL+ et beIN SPORTS

Pour combler les fans de sport et notamment de football, CANAL+ lance une offre d’abonnement (2 écrans simultanés) incluant les chaînes CANAL+ et les chaines beIN SPORTS à 25,99€/mois pendant les 12 premiers mois (puis 35,99€/mois) avec un engagement de deux ans.

Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de 50€ offerts sur votre abonnement.

Dans le détail, les chaînes de cette offre sont CANAL+, CANAL+ Sport (uniquement pour les matchs de Ligue des Champions), CANAL+ Séries, CANAL+ Docs, CANAL+ Kids, CANAL+ Décalé, Infosport+ et toutes les chaînes beIN SPORTS (uniquement pour les match de Ligue des Champions).

Cette offre s’accompagne d’une toute nouvelle expérience dédiée à l’UEFA Champions League avec sur mycanal, la possibilité de suivre de nombreux matchs en même temps grâce à la mosaïque « Champions League Stadium ». Ajoutons que dans cette offre, un accès à l’offre de presse numérique Cafeyn est inclus.

Pour vous abonner, rendez-vous ici.

L’offre abonnement CANAL+ Ciné Séries

Les passionnés de cinéma et de séries ne passeront pas à côté de l’offre CANAL+ CINE SERIES proposée à 34,99€ par mois pendant 12 mois puis 40,99€/mois avec un engagement de 24 mois. En outre, vous bénéficiez actuellement de 50€ offerts en plus !

Dans le détail, l’offre comprend CANAL+, CANAL+ GRAND ECRAN, CANAL+ SERIES, CANAL+ DOCS, CANAL+ KIDS, CANAL+ DECALE, NETFLIX, DISNEY+, OCS, CANAL+ CINEMA, CINE+.

Pour découvrir les détails de cette offre, rendez-vous sur boutique.canalplus.com

En parallèle à cette offre spéciale Ligue des Champions, le groupe Canal+ a simplifié la clarté de ses offres avec 4 possibilités :

Canal+

Canal+ Ciné Séries

Canal+ Sport

Canal+ Friends & Family (intégrale)

CANAL+ : l’offre d’abonnement généraliste la plus complète du marché

Pour ceux qui veulent le meilleur de tout, dans toutes les thématiques. Cinéma ultra récent, Création Originale, séries internationales exclusives, et la meilleure affiche de l’UEFA Champions League, de la Ligue 1, de la Premier League, du Top 14, Grand prix de Formule 1, Grand prix de Moto GP…

Cette offre s’enrichit avec désormais 5 chaînes premiums et exclusives : CANAL+, CANAL+SERIES, CANAL+ DOCS, CANAL+ KIDS ET CANAL+ DECALE. L’ensemble des contenus est disponible à la demande avec mycanal.

Côté tarif, cette offre de base est proposée à 20,99€/mois pendant les 12 premiers mois puis 24,99€/mois pour un engagement de 24 mois et 2 utilisateurs simultanés.

Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de 50€ offerts sur votre abonnement et 1 mois pour essayer grâce à notre partenariat avec la chaîne. Avec cette remise, l’abonnement sur 24 mois vous reviendra au final à 20,90€/mois environ.

Ajoutons que dans cette offre, un accès à l’offre de presse numérique Cafeyn est inclus.

Abonnement CANAL+ CINE SERIES : la garantie de ne jamais passer à côté de la série du moment

Plus besoin de choisir pour les fans de cinéma et de séries, tout y est ou presque : les chaînes CANAL+, CINE+, DISNEY+, NETFLIX, OCS, STARZPLAY.

Côté tarif, l’offre d’abonnement CANAL+CINE SERIES est proposée à 34.99€ pendant les 12 premiers mois puis 40.99€/mois pour un engagement de 24 mois, et 2 utilisateurs simultanés.

Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de 50€ offerts sur votre abonnement et 1 mois pour essayer grâce à notre partenariat avec la chaîne. Avec cette remise, l’abonnement sur 24 mois vous reviendra au final à 35,90€/mois environ.

Ajoutons que dans cette offre, un accès à l’offre de presse numérique Cafeyn est inclus.





