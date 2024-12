Les collaborations les plus emblématiques du monde du sport

En 2024, les entreprises du secteur sportif adoptent diverses collaborations afin d’atteindre un public plus large. Cet objectif a été largement soutenu par des initiatives de diffusion, par ex. DAZN, qui s’associent à des ligues pour offrir du contenu sportif accessible à l’échelle mondiale.

Depuis que les entreprises sportives ont basculé en ligne et que les diffusions en direct sont devenues plus populaires que jamais, le défi de la cybersécurité a également pris de l’ampleur. En 2024, de nombreuses entreprises ont adopté la tendance des réseaux privés virtuels, téléchargeant ExpressVPN ou des services similaires afin de maintenir la sécurité.

Malgré ces obstacles surmontés, le défi de gagner de l’argent et d’augmenter les revenus grâce à la collaboration est quelque chose qui doit être surmonté chaque année. Dans ce contexte, examinons de plus près certaines des collaborations clés qui ont marqué l’année 2024 et redéfini le paysage des affaires sportives.

1. Spotify et le FC Barcelone

Spotify et le FC Barcelone entretiennent un partenariat unique depuis plusieurs années, fusionnant les univers du football et de la musique.

Cette collaboration innovante a permis de promouvoir des artistes internationaux tout en offrant aux fans une expérience culturelle enrichie, notamment grâce à des initiatives comme des maillots en édition limitée et des playlists officielles associées aux joueurs du club.

Leur accord le plus récent, centré sur Coldplay, a donné lieu à un maillot exclusif célébrant la sortie de l’album Moon Music du groupe, lancé en octobre.

Ce maillot revisite le design de la tenue domicile 2024/25 de Barcelone, remplaçant le logo doré de Spotify par les phases de la lune et affichant « Coldplay » accompagné du numéro 10 à l’arrière.

Dans le cadre de ce partenariat, Spotify est devenu le sponsor principal du club et le partenaire officiel de streaming audio. Cette alliance a également entraîné un changement de nom du stade emblématique du club, intégrant désormais la marque Spotify.

2. Emirates et le Real Madrid : une collaboration exceptionnelle

Emirates, principal partenaire officiel du Real Madrid, a organisé un vol charter exclusif pour transporter l’équipe à Riyad pour la Supercoupe d’Espagne.

Un menu conçu spécialement pour l’équipe a été servi, proposant des plats inspirés de leur voyage. Les joueurs ont également profité du système de divertissement à bord, le système Emirates ice, offrant un large choix de films, séries et musiques.

Le partenariat entre Emirates et le Real Madrid inclut le transport pour des événements comme des matchs et des tournées. Il permet au club de renforcer son lien avec ses 450 millions de supporters à travers le monde.

Avec ce partenariat renouvelé, Emirates reste le sponsor principal et a déjà marqué l’histoire en établissant la plus longue collaboration de sponsoring maillot de la Liga.

3. Grey Goose – US Open de tennis

Pour la 18ᵉ année consécutive, Grey Goose a reconduit son partenariat avec l’US Open, consolidant sa position en tant que partenaire emblématique de cet événement de tennis.

Le cocktail signature de la marque, le Honey Deuce, a une fois de plus marqué les esprits, avec 556 000 cocktails servis et plus de 12,8 millions de dollars de recettes, faisant de cette création un véritable symbole du tournoi.

Ce partenariat allie sport et célébration, reflétant la stratégie de la marque offrir des expériences uniques où la passion des consommateurs rencontre des moments de convivialité.

Conclusion : L’avenir de ces collaborations et leur impact

Ces collaborations stratégiques continueront à évoluer, poussant les limites de l’engagement entre les marques et les supporters. En intégrant des innovations technologiques et des campagnes créatives, elles continueront de captiver un public mondial de plus en plus connecté.

Leur impact va au-delà des partenariats traditionnels, transformant les événements sportifs en véritables expériences immersives. En associant musique, gastronomie et sport, ces collaborations redéfinissent les attentes des fans et créent des opportunités uniques de fidélisation.

En se positionnant comme des pionniers dans leurs domaines respectifs, ces alliances influencent l’ensemble du secteur. Elles inspirent de nouvelles approches pour construire des liens durables entre marques et communautés, tout en stimulant l’innovation à l’échelle internationale.