Grâce au départ canon de Ligue 1+, les clubs français vont toucher plus que prévu en droits TV, a-t-on appris ce mardi 30 septembre. Une bonne nouvelle, mais qui souligne aussi les limites financières du modèle indépendant adopté par la LFP.

C’est un (mini) soulagement pour les clubs de Ligue 1 : grâce au lancement réussi de la chaîne Ligue 1+, leur enveloppe de droits TV sera finalement plus conséquente que prévue. Selon les informations de L’Équipe, la plateforme compte aujourd’hui plus d’un million d’abonnés (1,026 million exactement), un chiffre encourageant qui permet à la Ligue de football professionnel (LFP) de légèrement augmenter sa redistribution aux clubs.

Initialement, la manne globale issue des droits domestiques et internationaux, après déduction des charges (CVC, taxe Buffet…), devait atteindre 80,4 millions d’euros. Mais avec un chiffre d’affaires global de 142 millions d’euros, dont 16 millions reversés aux distributeurs, la Ligue peut désormais offrir une rallonge financière bienvenue.

ON A (DÉJÀ) PÉTÉ LE MILLION MERCI. Notre football, votre chaîne pic.twitter.com/MC6BsvVQyX — L1+ (@ligue1plus) September 15, 2025

30,1 millions d’euros pour le champion

Le futur champion de France empochera ainsi 30,1 millions d’euros, contre seulement 3,72 millions pour le dernier du classement. Si ces montants restent modestes comparés aux standards européens, ils traduisent néanmoins le coût d’une stratégie audacieuse. En effet, la Ligue a fait le choix risqué de lancer sa propre chaîne, vendue entre 15 et 20 euros par mois selon la durée d’abonnement, sans passer par des diffuseurs tiers majeurs. Cette autonomie, si elle a permis de stabiliser les revenus après plusieurs années difficiles sur le marché des droits TV, ne peut égaler les rentrées colossales des grandes ligues étrangères.

Ligue 1+ marque donc une nouvelle ère pour le football français : plus indépendante, plus innovante, mais aussi plus fragile. Reste à voir si ce modèle pourra se pérenniser et grandir, afin d’offrir aux clubs des ressources à la hauteur de leurs ambitions sportives et économiques.

À lire aussi : OM-PSG fait tomber un record d’audience sur Ligue 1+, malgré un lundi soir et le Ballon d’Or