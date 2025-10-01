Maple, Zayu et Clutch sont les mascottes officielles de la Coupe du monde 2026. Trois personnages forts pour incarner la diversité culturelle des pays hôtes : Canada, Mexique et États-Unis.

À un an du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la FIFA a présenté, ce mardi 30 septembre, les trois nouvelles mascottes : Maple (Canada), Zayu (Mexique) et Clutch (États-Unis). Chacun de ces personnages animaliers incarne la culture, les valeurs et l’imaginaire de son pays hôte, dans une démarche qui mêle storytelling et stratégie marketing.

Découvrez Maple, Zayu et Clutch. Les mascottes officielles de la #FIFAWorldCup 2026! pic.twitter.com/dvU89XH5Lw — Coupe du Monde de la FIFA (@fifaworldcup_fr) September 24, 2025

Maple, un élan curieux et créatif, symbolise les grands espaces canadiens et la richesse multiculturelle du pays. Zayu, un jaguar joyeux et agile, incarne la tradition mexicaine et l’énergie du football offensif. Clutch, un pygargue charismatique, reflète l’esprit de liberté et de leadership associé aux États-Unis.

« Plus il y a de mascottes, plus la fête sera belle »

Bien plus que de simples figures folkloriques, ces mascottes sont pensées comme des ambassadrices culturelles et des vecteurs d’engagement. « Plus il y a de mascottes, plus la fête sera belle », a déclaré Gianni Infantino, président de la FIFA. Présentes dans les stades, les campagnes promotionnelles, les produits dérivés et les espaces numériques, elles joueront un rôle central dans l’expérience fan.

Objectif : fédérer un public international, mais aussi séduire les jeunes générations via des plateformes comme Roblox, où elles seront intégrées dans FIFA Super League Soccer, et dans FIFA Heroes, un jeu d’arcade prévu pour 2026.

Trois mascottes, une première ?

Cette stratégie s’inscrit dans une Coupe du monde hors normes, qui réunira 48 équipes, réparties entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le match d’ouverture se tiendra le 11 juin au stade Azteca, la finale le 19 juillet au MetLife Stadium. Entre-temps, Maple, Zayu et Clutch accompagneront un mois de célébrations mêlant football, diversité et culture nord-américaine.

Introduites pour la première fois lors de la Coupe du monde 1966 en Angleterre, les mascottes sont devenues un incontournable de l’événement. Pour la deuxième fois de l’histoire, trois personnages cohabiteront la même année, après Ato, Kaz et Nik lors du Mondial 2002 organisé conjointement par le Japon et la Corée du Sud.

À lire aussi : La FIFA lance la billetterie pour la Coupe du monde 2026 : tout ce qu’il faut savoir