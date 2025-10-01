À l’occasion du match contre le Barça, le PSG mettra aux enchères les maillots portés par ses joueurs. Les fonds seront reversés à la Fondation Xana, créée par la famille de Luis Enrique.

Ce mercredi soir, à l’occasion du choc de Ligue des champions face au FC Barcelone, les joueurs du Paris Saint-Germain porteront des maillots au message tout particulier. Ces tenues de match seront mises aux enchères dans les jours suivants, et l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à la Fondation Xana, une organisation créée par la famille de Luis Enrique, actuel entraîneur du club parisien.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche à la fois solidaire et symbolique, à plus forte raison face à l’ancien club du coach espagnol. Nommée en hommage à sa fille Xana, décédée en 2019 d’un cancer pédiatrique, la fondation œuvre à la recherche médicale et au soutien aux enfants atteints de maladies graves.

« En premier lieu je voudrais remercier le Président du Paris Saint-Germain pour le geste incroyable de mettre le nom de la Xana Fundacion sur le maillot du club à Barcelone. C’est un geste très spécial pour nous, a salué Luis Enrique. Il faut avoir cette visibilité pour aider les familles des enfants, c’est un moment très spécial pour nous. Nous n’oublierons pas ce geste donc merci au Président. »

Récompensée lors du Ballon d’Or

Déjà saluée pour son engagement, la Fondation Xana a récemment été récompensée par le Prix Socrates lors de la dernière cérémonie du Ballon d’Or, un prix qui distingue les actions caritatives majeures dans le monde du football.

En somme, cette opération illustre une nouvelle fois comment les clubs de haut niveau, au-delà de la compétition, mobilisent leur image et leur audience pour des causes d’intérêt général. Un geste fort, à la croisée du sport, de l’émotion et de l’impact social.

À noter que pendant tout le mois, le Paris Saint-Germain portera également un maillot spécial à l’occasion d’Octobre Rose. Sur l’avant de la tunique, Qatar Airways, partenaire premium du club, laissera sa place pour la cause.

