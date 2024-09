Malik Bentalha nous livre quelques détails sur la nouvelle campagne adidas F50 avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola

En cette semaine d’UEFA Champions League nouvelle formule, adidas lance une campagne de communication mettant en scène Malik Bentalha et les deux joueurs du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Pour promouvoir de manière drôle et décalée sa paire de crampons F50 et capitaliser sur ces caractéristiques de vitesse, la marque aux trois bandes met en scène l’humoriste dans la peau d’un professeur de médecine.

L’occasion pour le « diplômé de la faculté de Vitesse » de recevoir à tour de rôle les 2 joueurs parisiens et ambassadeurs adidas pour parler de leur SDV « un syndrome de vitesse ». Ce syndrome fait qu’ils n’emploient plus que des onomatopées évoquant la vitesse (fiou, sioum, voom…) pour décrire leurs émotions. Une campagne conçue par l’agence Clutch.

« Je crois qu’il y a plus de chance qu’ils deviennent acteurs après leur carrière que je devienne footballeur après la mienne » – Malik Bentalha

Alors qui est le plus rapide entre Dembélé et Barcola ? « Difficile de choisir entre ces 2 phénomènes ! » nous explique Malik Bentalha. « En plus d’être rapides et techniques avec le ballon, c’est vraiment des mecs supers. Drôles, attachants et très professionnels pendant le tournage. J’ai été surpris par leur patience, leur écoute et leur precision. Je crois qu’il y a plus de chance qu’ils deviennent acteurs après leur carrière que je devienne footballeur après la mienne. Merci à adidas de casser les codes en créant ces ponts. »

Malik Bentalha et Ousmane Dembélé

Malik Bentalha et Bradley Barcola

On l’arrête plus avec ses F50, ça plante en 12s maintenant ⏱️ pic.twitter.com/zV40ae4OHq — adidas France (@adidasFR) September 16, 2024

Une campagne qui a été très largement relayée sur les réseaux sociaux. Un succès qui s’est également propagé jusque chez les autres joueurs du PSG qui lors d’un entraînement cette semaine lançaient des « fiouuu » lorsque Bradley Barcola et Ousmane Dembélé touchaient le ballon.

Incroyable après la publicité tourné par Barcola et Dembélé avec @adidasFR avec @MalikBentalha, les joueurs parisiens ont tous repris le fameux PFIOUUU à chaque fois que Bradley et Ousmane touchaient la balle. https://t.co/vIGgqw8ZjE pic.twitter.com/Tqf3Kkjyvy — La Source Parisienne (@lasource75006) September 17, 2024

Reste à savoir si le public du Parc des Princes lâchera quelques sons associés aux vidéos (« Ziouuuu » « Fiouuuuuuu », « voooom », « siuuuum », « nioooon ») ce soir depuis les tribunes à l’occasion du match PSG – Gérone. adidas pourra alors trinquer à la réussite de cette campagne marketing.

Egalement ambassadeur adidas, Malik Bentahla avait déjà régalé les fans de football juste avec l’UEFA Euro 2024 avec un spot publicitaire tourné notamment avec… Ousmane Dembélé.

