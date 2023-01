MLS – Los Angeles FC signe un contrat de Naming pour son stade avec BMO (« BMO Stadium »)

La semaine dernière, Los Angeles Football Club (LAFC) a officialisé la signature d’un contrat de Naming pour son stade avec la banque BMO.

Dans le cadre de cet accord, le stade de la franchise qui a débuté dans la Major League Soccer en 2018 portera désormais le nom de « BMO Stadium » en remplacement de Banc of California Stadium.

Pour le groupe bancaire canadien, cet investissement renforce un peu plus sa présence dans le soccer en Amérique du Nord. La Banque de Montréal est déjà partenaire du CF Montréal maillot), du Toronto FC (maillot + Naming stade) ou encore des Vancouver Whitecaps (partenaire fondateur).

Un Naming à 100M$ sur 10 ans selon Forbes

Selon le média américain Forbes, le montant du contrat de Naming entre BMO et le LAFC est évalué à 100 millions de dollars sur 10 ans, soit une moyenne de 10M$ par saison.

« Notre partenariat avec BMO unit deux organisations qui partagent une vision et un engagement à être des leaders et des forces pour le bien commun dans notre collectivité » a déclaré Larry Freedman, coprésident et directeur général des affaires du LAFC », dans un communiqué. « Le BMO Stadium est le principal stade extérieur au cœur de Los Angeles qui s’est imposé comme un lieu de sport et de divertissement de classe mondiale, accueillant des concerts et des événements emblématiques. Nous sommes ravis d’entreprendre notre partenariat avec BMO, et d’accueillir nos fans, nos supporters et les citoyens de Los Angeles au BMO Stadium. »

Pour rappel, Magic Johnson ou encore l’acteur Will Ferrell sont actionnaires du LAFC qui a remporté le championnat de Major League Soccer lors de la saison 2022.

A lire aussi