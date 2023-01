Football – Puma équipementier du Stade Rennais FC jusqu’en 2028

Cette semaine, Puma a officialisé la prolongation de son contrat équipementier avec le Stade Rennais jusqu’en 2028.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

« Nous sommes fiers de poursuivre avec le Stade Rennais F.C. C’est une belle aventure qui a démarré en 2007. Cette continuité démontre la relation puissante que nous avons construite avec le club breton. Depuis 15 ans, nous grandissons ensemble et avons bâti des liens forts. Nous prenons un réel plaisir à travailler ensemble tant nous partageons des valeurs communes, le même ADN basé sur la performance, la passion et la recherche de l’excellence. Le Stade Rennais F.C. est une grande institution mêlant héritage, traditions et ambitions et nous nous efforcerons de les accompagner dans cette voie. » a précisé Christophe Cance, Directeur Général de Puma France, dans un communiqué.