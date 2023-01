Audiences TV, affluences, reach sur le digital… Retour sur les chiffres marquants de la Coupe du Monde de football de la FIFA Qatar 2022

Un mois après la finale du mondial 2022 au Qatar, le pays organisateur et la FIFA sont revenus sur les chiffres marquants de la compétition.

Cette Coupe du Monde 2022 aura été riche en émotions. D’abord contestée, mais ensuite suivie avec intérêt, cette compétition a marqué les esprits. Plus de 30 jours après le sacre de Leo Messi et sa bande, l’heure est au bilan et le comité d’organisation se félicite au passage d’une organisation très réussie.

Outre les nombreux records sur le terrain, d’autres chiffres ont marqué la compétition. Voici ceux qu’il faut retenir :

3,4 millions de spectateurs du monde entier se sont rendus dans les huit stades de la compétition. Le record d’affluence a logiquement été atteint lors de la finale. 88 966 spectateurs étaient présents dans le stade Lusail le 19 décembre dernier pour Argentine-France, soit la capacité maximale de l’enceinte. C’est le deuxième record d’affluence pour un match de Coupe du Monde derrière la finale de 1994 entre le Brésil et l’Italie. Organisée aux États-Unis, 94 194 spectateurs remplissaient le Rose Bowl de Pasadena à l’époque.

Le match entre la France et l’Argentine a également été le plus regardé à la télévision, cumulant ainsi 1,5 milliard de téléspectateurs à travers le globe.

En France, pour rappel, TF1 a enregistré 24,1 millions de téléspectateurs en moyenne pour cette finale et un pic à 29,4 millions lors de la séance des tirs au but selon des chiffres Médiamétrie.

Des milliards de spectateurs, des millions de vues et des commentaires en audio-description

Selon Nielsen, 93,6 millions de posts sur la Coupe du Monde ont été partagés sur les réseaux sociaux. Le tout regroupant une audience cumulée à 262 milliards et avec 5,95 milliards réactions. Au total, toute plateforme confondue, plus de 5 milliards de personnes auraient ainsi été exposées à la Coupe du Monde 2022

Concernant les événements sur place, 1,85 million de visiteurs se sont rendus au FIFA Fan Festival à Doha. Son hymne, la chanson « Tukoh Taka » interprétée par Nicki Minaj, Maluma et Myriam Fares, a généré plus de 109 millions de vues sur la chaîne officielle de la FIFA.

Le Qatar souligne également le « travail des 20 000 volontaires, sélectionnés parmi 150 nationalités, et âgés de 18 à 77 ans. 17 000 volontaires étaient des résidents du Qatar, 3 000 venaient d’autres pays. Au total, 180 000 personnes accréditées ont assisté au Tournoi, dont plus de 10 000 représentants de médias qui ont couvert Qatar 2022. »

Ce mondial est aussi la première édition a diffusé des commentaires audio-descriptifs aux supporters aveugles et malvoyants. Ce service était disponible sur Internet en anglais et en arabe.

À lire aussi