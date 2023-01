Droits TV – L’UFC prolonge avec RMC Sport pour un nouvel accord exclusif à partir de 2023

En ce début de semaine, RMC Sport a officialisé la prolongation de son contrat de diffusion de l’UFC sur ses antennes pour les années à venir.

Alors que certains s’interrogent sur l’avenir du bouquet RMC Sport, le diffuseur de la ligue d’arts martiaux mixtes (MMA) depuis le lancement de la chaîne (et même un peu avant avec Kombat Sport) va donc rester la destination privilégiée en France pour suivre les combats UFC. Un accord exclusif pluriannuel qui concerne la France ainsi que Monaco dont la durée n’a pas été précisé.

Une officialisation qui intervient quelques jours après l’annonce du combat entre Ciryl Gane et Jon Jones à Las Vegas le 5 mars prochain. De quoi permettre à RMC Sport de conserver et engranger certainement quelques abonnés supplémentaires, surtout que les chaînes proposent également l’UEFA Champions League avec 2 matchs par journée.

« Nous nous réjouissons de la prolongation de notre accord avec l’UFC. Cette confiance renouvelée et ce partenariat enrichi avec l’UFC, dont nous suivons le feuilleton depuis 2014, démontrent une fois de plus que RMC SPORT est plus que jamais le diffuseur de référence du MMA » explique Arthur Dreyfuss, Président Directeur Général d’Altice France, dans un communiqué. « Nous sommes heureux de permettre à nos téléspectateurs de profiter pleinement de la meilleure compétition mondiale de ce sport, en exclusivité, sur RMC SPORT »

« RMC SPORT est plus que jamais le diffuseur de référence du MMA »

Quel dispositif ?

« RMC SPORT continuera de proposer toutes les cartes principales des événements UFC, les cartes préliminaires de toutes les soirées numérotées ainsi celles des événements qui afficheront des combattants français. 200 heures d’archives, des programmes UFC additionnels tels que « UFC Countdown » viendront compléter cette fantastique offre » précise le communiqué. « RMC SPORT continuera ainsi à offrir toute son expertise aux fans de MMA à travers la couverture en direct des événements UFC, la production de films inédits et d’interviews exclusives, en plus des émissions avec les journalistes et experts RMC SPORT sur l’ensemble de ses canaux de diffusion dont la TV, le digital, Twitch et les podcasts. »

Les chaînes RMC Sport sont proposées à partir de 19 euros par mois.

« La France est un marché très important pour l’UFC. Et RMC SPORT, notre partenaire depuis de nombreuses années, travaille avec nous pour permettre au sport et la base de fans de se développer. L’année dernière, l’organisation de notre premier événement UFC à Paris a permis de promouvoir l’UFC et d’afficher le meilleur du MMA dans un Accor Arena comble » ajoute Lawrence Epstein, Senior Vice-président exécutif et Directeur des opérations de l’UFC. « Nous avons hâte de travailler aux côtés de RMC SPORT pour continuer d’offrir le meilleur du MMA à nos fans. »

A lire aussi