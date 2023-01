Amphora devient l’éditeur officiel du Paris Saint-Germain

À partir de 2023 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu’en 2027, les ouvrages officiels du Paris Saint-Germain seront publiés aux éditions Amphora.

Voilà une collaboration littéraire qui devrait plaire aux liseurs fans du club. Dorénavant, la maison d’édition Amphora est l’éditeur officiel du club parisien. Spécialisé dans la publication de livres de sport en France, ce partenariat permettra donc aux supporters de « visiter les coulisses » du club « à travers des formats inédits et innovants » annonce le PSG.

« Les Éditions Amphora et le Paris Saint-Germain nourrissent l’ambition de proposer ensemble de nombreux projets éditoriaux innovants, en lien avec la culture et l’éducation. Notre objectif, en nous appuyant sur notre expertise et l’image très forte du Paris Saint-Germain, est de repenser l’offre éditoriale pour éveiller le lecteur et le sensibiliser à des thématiques qui vont au-delà du strict cadre sportif. C’est un honneur de pouvoir ainsi contribuer au rayonnement d’une des franchises de sport les plus puissantes, devenue une référence dans le paysage sportif mondial. » précise Renaud Dubois, Directeur général des Éditions Amphora, dans un communiqué.

« Sans jamais avoir renié son histoire, le Paris Saint-Germain est aujourd’hui une marque emblématique et désirable, le club de la nouvelle génération pour tous ceux qui aiment rêver. » commente ainsi Emmanuel Cherki, responsable de l’identité de la marque PSG. « C’est cet ADN que nous souhaitons mettre en valeur avec notre éditeur officiel. »

