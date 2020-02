MLS – Un deal à 216 millions d’euros entre le Qatar et l’Inter Miami de David Beckham ?

Dans moins de deux semaines, la saison 2020 de Major League Soccer (MLS) va débuter avec deux nouvelles franchises, Inter Miami CF et Nashville SC, portant à 26 le nombre d’équipe.

Propriété d’un groupe d’investisseurs mené médiatiquement par un certain David Beckham, l’Inter Miami devrait accueillir Qatar Airways comme premier sponsor maillot de l’histoire de la franchise, à en croire le site spécialisé FootyHeadlines, s’appuyant sur des photos partagées sur Twitter.

Inter Miami’s black kit with Qatar Airways sponsor pic.twitter.com/VQE3jGGr8S — Santi bel (@santibel9) February 17, 2020

De son côté, Nashville SC, l’autre nouvelle franchise MLS en 2020 a noué un contrat de sponsoring maillot avec Renasant Bank.

Un deal à 216 millions d’euros entre le Qatar et l’Inter Miami ?

Hier, le média anglais The Sun annonçait la signature d’un partenariat global entre l’Inter Miami et le Qatar d’un montant de 180 millions de livres, soit 216 millions d’euros. Aucune information officielle sur ce que comprend le partenariat n’a été faite pour le moment mais si la somme annoncée ce confirme, le deal comprend évidemment beaucoup plus que la face avant du maillot avec Qatar Airways… Le Naming du futur stade est-il dans la transaction qui devrait s’étaler sur du long terme ?