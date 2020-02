La rappeur NAS célèbre le nouveau partenariat signé entre Hennessy et la NBA

Cette semaine, la NBA a officialisé la signature d’un partenariat pluriannuel avec Hennessy qui devient le nouveau spiritueux officiel de la ligue (A consommer avec modération).

La marque française appartenant au groupe LVMH, succède à Jack Daniel’s qui avait signé un contrat en 2017 avec la NBA.

Pour célébrer cette annonce, Hennessy a réalisé une vidéo évoquant le « spirit of the NBA » avec le rappeur NAS en voix off.

Depuis plusieurs années, NAS est ambassadeur d’Hennessy.

Le partenariat entre Hennessy et la NBA sera activé dès ce week-end à Chicago à l’occasion du All Star Game 2020. La marque de cognac sera notamment partenaire du match des célébrités et presenting partner du pre-game et du tapis rouge.