Socios.com (Fans Tokens) signe un partenariat avec Lagardère Sports et vise les 50 partenaires en 2020

En ce début de semaine, Lagardère Sports a annoncé la signature d’un partenariat avec Chiliz, la société qui édite Socios.com et les Fans Tokens (cryptomonnaie).

Dans le cadre de cet accord, Lagardère Sports devient la seule agence pouvant proposer aux ayants-droits du sport de « tokeniser » l’engagement de leur fans.

Depuis plus d’un an, la plateforme Socios.com basée sur la technologie blockchain offre aux acteurs du sport professionnel la possibilité de monétiser leurs communautés digitales respectives. Comment ? En proposant aux fans de participer à certaines décisions, participer à des concours, moyennant finance grâce à l’achat de Fans Tokens (jetons virtuels) sur l’application. A titre d’exemple, le PSG propose notamment aux utilisateurs de Socios de participer au choix du prochain message qui sera inscrit sur le brassard de capitaine la saison prochaine.

En signant avec Lagardère Sports, Socios.com compte bien passer la vitesse supérieure dans l’acquisition de nouveaux partenaires. « Nous avons effectivement communiqué l’objectif 2020 de l’application Socios qui est d’obtenir 50 partenaires, et je me réjouis de bénéficier de l’accompagnement de Lagardère Sports pour l’atteindre » a commenté Alexandre Dreyfus, CEO de Socios.com, dans un communiqué. « Grâce à son vaste réseau d’athlètes, clubs, fédérations et ligues de sports professionnels, ensemble nous allons construire l’avenir du fan engagement pour les ayants-droits en France et aux Etats-Unis. »

Actuellement, l’application compte quelques franchises de renom comme le PSG, la Juventus, l’AS Roma, l’Atlético de Madrid, Galatasaray, West Ham ou encore le FC Barcelone depuis la semaine dernière.

Dans son portefeuille, Lagardère Sports compte notamment 6 clubs de football en France, 16 en Allemagne ainsi que des sportifs de MLB et NFL comme Eric Fisher, Terrell Suggs et Kendall Fuller. « Cet accord vient récompenser notre capacité à nous projeter vers l’avenir et à croire au développement de nouvelles technologie comme la blockchain et la cryptomonnaie » a ajouté Laurent Moretti, Directeur Général France de Lagardère Sports. « En tant qu’agence leader du marketing sportif, nous nous devons de proposer les meilleurs solutions à nos clients et partenaires, ce partenariat va y contribuer de manière très significative ».