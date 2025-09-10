La Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, approche à grands pas. À dix mois du coup d’envoi, la FIFA a dévoilé les détails de la mise en vente des billets pour cette édition historique, marquée par un format élargi à 48 équipes et un total de 104 matches, contre 64 en 2022.

La FIFA a annoncé l’ouverture de la phase de prévente ce mercredi 10 septembre. Cette première phase, réservée aux détenteurs d’une carte Visa, partenaire officiel de la compétition, se prolongera jusqu’au 19 septembre. Les candidats devront participer à un tirage au sort, dont les résultats seront annoncés le 1er octobre, pour obtenir leurs billets.

La deuxième phase, ouverte à tous, se tiendra du 27 au 31 octobre. Une troisième phase débutera après le tirage au sort des groupes, prévu le 5 décembre à Washington. Enfin, à l’approche de la compétition, les billets restants seront proposés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Des prix variables et une tarification dynamique

Les prix des billets varient considérablement selon les matches. Pour un match de phase de groupes, le tarif minimum s’élève à 60 dollars (environ 52 euros), tandis qu’un billet pour la finale peut atteindre 6 730 dollars (environ 5 290 euros). La FIFA adoptera un système de tarification dynamique, ajustant les prix en fonction de la demande. Une stratégie similaire avait été utilisée lors de la Coupe du monde des clubs 2025, où les prix de certains matches avaient chuté face à une faible affluence.

Un format inédit pour une Coupe du monde historique.

Pour la première fois, la Coupe du monde réunira 48 équipes, contre 32 lors des éditions précédentes. Ce nouveau format entraîne une augmentation significative du nombre de matches, passant de 64 en 2022 à 104 en 2026. Les rencontres se disputeront dans 16 villes hôtes à travers les trois pays nord-américains, promettant un spectacle d’envergure.

⏳ Dans exactement une semaine, la première phase de vente de billets pour la @fifaworldcup_fr 2026 s’ouvrira à l’occasion du tirage au sort des préventes @Visa Les détails https://t.co/UF07AWnDHd pic.twitter.com/f99dMxggaL — FIFA (Français) (@fifacom_fr) September 3, 2025