Partenaire historique du LOSC depuis plus de 25 ans, le Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) renouvelle aujourd’hui sa confiance dans le projet lillois. Le réseau bancaire mutualiste renforce pour 3 nouvelles saisons son engagement avec les Dogues travers un partenariat global.

Dans le cadre de ce partenariat renforcé et global, le CMNE gagne en visibilité en apparaissant désormais sur le maillot de toutes les équipes féminines du LOSC, dans le bas du dos. Ce développement s’inscrit naturellement dans l’engagement du CMNE, qui fut l’un des premiers soutiens de la section féminine du club dès sa création en 2015.

Ce partenariat offre au CMNE l’opportunité de mener, tout au long de l’année, des opérations de relations publiques auprès de ses clients, prospects et partenaires. Les supporters peuvent également afficher leur fidélité au LOSC grâce à une carte bancaire exclusive aux couleurs des Dogues. Enfin, en tant qu’acteur engagé, le CMNE collabore avec le LOSC sur des initiatives RSE, notamment pour Octobre Rose, consolidant ainsi son engagement sociétal.

La déclaration

« Le partenariat entre le LOSC et le Crédit Mutuel Nord Europe est le fruit d’une collaboration historique que le Club est aujourd’hui ravi de voir se poursuivre. Je tiens à saluer et à remercier le CMNE pour sa fidélité à nos côtés depuis plusieurs années. C’est le signe d’un lien solide et qualitatif entre nos deux entités, mais aussi le symbole d’une confiance forte du Crédit Mutuel Nord Europe dans le projet porté par le LOSC. » (Olivier Létang, Président du LOSC)