Kappa et Cruel Pancake lancent une capsule exclusive à Paris, mêlant streetwear moderne et hommage au football italien des années 90 lors d’un pop-up unique.

Paris vibrera, le 4 octobre, au rythme d’un rendez-vous mode et culture avec le lancement exclusif de la capsule Kappa x Cruel Pancake. Cette collaboration unique rend hommage à l’âge d’or du football italien des années 90-2000, mêlant l’esthétique rétro sportswear de Kappa à l’univers pop et streetwear engagé de la marque indépendante Cruel Pancake.

Cette capsule puise son inspiration dans la nostalgie de la Coupe du Monde 98, l’époque de Zidane et Maldini, et s’inscrit dans une volonté commune des deux marques de célébrer la « dolce vita » italienne à travers des pièces iconiques revisitées. Après une première collaboration en 2024 autour de la F1 avec Alpine F1 Team et Kappa, Cruel Pancake recentre son regard sur les racines historiques de Kappa, le football, pour offrir une collection à la fois vintage et résolument moderne.

Pop-up éphèmère à Paris mi-octobre

Le lancement se tiendra dans un pop-up éphémère au 118 Rue de Turenne, dans le Marais, à Paris. Les pièces seront disponibles en exclusivité pendant une seule journée, ce samedi 4 octobre, sans possibilité de restock. Au menu : une veste zippée (110 euros), un maillot manches longues (100 euros), un maillot manches courtes (90 euros) et une paire de chaussettes (19 euros).

La veille, une soirée privée réunira la communauté des deux marques autour d’un DJ set, pour un avant-goût festif et immersif.

Fondée en 2021 par Hugo Philip, Cruel Pancake s’est rapidement imposée comme une marque streetwear créative, libre et engagée. Sa philosophie, mêlant storytelling puissant et marketing disruptif, séduit une génération en quête de sens et d’authenticité, sans se plier aux règles traditionnelles du secteur.

Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la stratégie de Kappa, qui mise sur des partenariats audacieux et une communication ancrée dans la culture urbaine et sportive pour renforcer son positionnement sur le marché mondial du streetwear. Le mariage entre le passé glorieux du football italien et l’approche avant-gardiste de Cruel Pancake promet d’attirer aussi bien les nostalgiques que les amateurs de mode contemporaine.

