NBA – Quand les goodies « tombent du ciel » dans la nouvelle salle (Intuit Dome) des Los Angeles Clippers

Cette semaine, les Los Angeles Clippers ont inauguré (saison régulière) leur nouvelle salle Intuit Dome par une défaite.

Outre l’attrait sportif, c’est bien la salle et son énorme Halo Board qui ont retenu l’attention de nombreux fans et médias.

Grâce à cet écran géant circulaire 360°, la franchise va évidemment se faire plaisir en terme de production vidéos. Un support qui permet également quelques originalités.

Pour l’animation de lancer de t-shirts dans les tribunes, les Clippers mettent en scène quelques joueurs sur les écrans en train de les jeter. Des t-shirts qui, quelques secondes plus tard, arrive à destination en tombant directement du ciel, ou plutôt du toit et du dessus de l’écran géant double.

En Major League Baseball (MLB), la franchise des Seattle Mariners propose depuis quelques mois la distribution de hot dogs gratuits aux spectateurs à l’aide de… mini-parachutes. Une activation marketing menée avec le sponsor Hempler’s.

Everyone’s talking about the breathtaking phenomenon that graced the skies of the northern hemisphere last weekend… Hot Dogs from Heaven pic.twitter.com/sdwc7cmwjw

— Seattle Mariners (@Mariners) May 13, 2024