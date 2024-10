Tennis – Le prize money, les sponsors et les diffuseurs du Rolex Paris Masters 2024

Pour cette édition 2024 du Rolex Paris Masters organisé du 26 octobre au 3 novembre, le tournoi indoor va distribuer une dotation financière record.

Un Masters 1000 ATP forcément particulier puisque ce sera le dernier organisé à l’Accor Arena avant un déménagement à Paris la Défense Arena (2025-2034).

« Cette 39e édition doit être une célébration. Nous souhaitons ainsi fêter cette magnifique aventure de près de quarante ans entre l’Accor Arena et le Rolex Paris Masters. Les deux entités se sont aidées mutuellement à s’élever au fil des ans. J’en profite d’ailleurs pour remercier l’Accor Arena qui nous a accompagnés tout au long de ces années et qui a participé au succès du tournoi » explique Cédric Pioline, Directeur du tournoi.

Prize money Rolex Paris Masters 2024

Pour cette édition 2024 du tournoi parisien, les joueurs engagés en simples et doubles vont se partager un peu moins de 6 millions d’euros, 5 950 575€ pour être précis.

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Taylor Fritz, Hubert Hurkacz, Casper Ruud, Grigor Dimitrov, Alex de Minaur, Stefanos Tsitsipas, les principales têtes de séries, tenteront de remporter le titre et le chèque de 919 075 euros promis au vainqueur. Un montant qui lui n’est pas un record pour le tournoi puisqu’en 2019, Novak Djokovic avait empoché la somme de 995 720€.

Simples

Vainqueur : 919 075€

Finaliste : 501 880€

1/2 finale : 274 425€

1/4 finale : 149 685€

1/8e finale : 80 065€

2e tour : 42 935€

1er tour : 23 785€

Qualifications

2e tour : 12 185€

1er tour : 6 380€

Double messieurs (par paire)

Vainqueur : 310 900€

Finaliste : 162 490€

1/2 finale : 85 870€

1/4 finale : 47 580€

2e tour : 26 110€

1er tour : 14 500€

Les sponsors du Rolex Paris Masters 2024

Outre les revenus issus des droits TV et de la billetterie (170 832 spetateurs au total en 2023, un record), la Fédération Française de Tennis peut compter sur le soutien de nombreux partenaires pour ce Masters 1000, à commencer par Rolex, le Namer du tournoi depuis 2017.

Cette édition 2024 est marquée par l’arrivée de Lacoste en tant que Partenaire Premium du Rolex Paris Masters jusqu’en 2030. La marque au croco succède à Lotto fournira notamment les tenues des ramasseurs de balles, des juges de ligne, ainsi que celles des enfants participant à l’opération « Entrée de rêve » qui accompagneront les joueurs lors de leur entrée sur le court.

« Nous sommes extrêmement fiers de nouer ce partenariat avec le prestigieux Rolex Paris Masters, qui s’inscrit parfaitement dans la continuité de notre empreinte sportive initiée par notre fondateur René Lacoste, légende du tennis, icône de mode et inventeur. Lacoste et le tennis sont inextricables, et nous nous réjouissons de renforcer encore le lien qui nous unit aujourd’hui » précise Thierry Guibert, PDG de Lacoste, dans un communiqué.

Les autres sponsors du tournoi sont Emirates, Lexus, Veolia, CBTW, Eurosport, Haier, Head, Hertz, Le Parisien, RTL2.

TV – Un tournoi diffusé sur Eurosport et France Télévisions

Pour suivre le Rolex Paris Masters 2024 à la télévision, rendez-vous sur Eurosport qui retransmettra l’intégralité du Masters 1000 parisien, « principalement sur sa chaîne Eurosport 1 », ainsi que sur ses plateformes digitales.

Dans le cadre du nouveau cycle des droits 2024-2026, France Télévisions, nouveau diffuseur du

tournoi, proposera un match par jour jusqu’aux demi-finales sur sa chaîne numérique france.tv/sport. La finale sera diffusée en clair sur France 3. « Ce dispositif sera notamment accompagné tout au long du tournoi par des sujets quotidiens dans l’émission Tout le Sport sur France 3, ainsi que dans le JT de 20 heures de France 2 ».

Rolex Paris Masters Social Club, saison 2

Le samedi 26 octobre, l’émission « Rolex Paris Masters Social Club » tournée en direct de l’Accor Arena sera diffusée sur la chaîne Twitch du streamer Zack Nani, ainsi que sur la chaîne YouTube du Masters

1000 parisien à partir de 10h30.

Un direct parrainée par Eurosport et Head qui accueillera également les streamers Quento et PoneeeyClub ainsi que Nicolas Mahut ainsi que d’autres invités. Le dimanche 27 octobre, le deuxième tour des qualifications sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube du tournoi.