Flix devient partenaire officiel de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League pour « promouvoir des options de voyage durables »

Cette semaine, la société de voyage en bus et de train (Allemagne) Flix a officialisé la signature d’un contrat de sponsoring avec l’UEFA.

Dans le cadre de cet accord, Flix devient partenaire de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League pour le cycle 2024-27.

« Grâce à ce partenariat entre l’UEFA et Flix, les supporters de football de l’Europe entière auront davantage d’occasions d’opter pour un moyen de déplacement durable pour soutenir leur club favori, rendre visite à leurs amis ou leur famille, et découvrir de nouvelles destinations » explique un communiqué. « Sur les trois prochaines années, l’UEFA et la société basée à Munich s’associeront pour promouvoir des options de voyage durables. Des campagnes de publicité à la visibilité dans les stades en passant par des promotions dynamiques, cette collaboration veut faire des voyages durables une partie agréable et gratifiante de l’expérience footballistique ».

« Tout comme Flix, le sport rapproche les gens. Notre entreprise est née il y a 11 ans en Allemagne, et aujourd’hui, nous sommes présents dans 44 pays du monde. Ce partenariat illustre notre volonté de rendre les voyages durables accessibles à tous, qu’il s’agisse de rendre visite à de la famille ou des amis, ou de soutenir son club de football favori. » ajoute André Schwämmlein, CEO et co-fondateur de Flix.

En devenant sponsor de l’Europe League et la Conference League, Flix rejoint notamment des marques comme Betano, Engelbert Strauss, Enterprise Rent-A-Car, Hankook, Just Eat Takeaway.com, Lidl ou encore Swissquote.

Il y a quelques années en France, FlixBus s’était associé à l’équipementier Macron pour une opération à destination du football amateur.

