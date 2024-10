Nomination – Charles Paillette nouveau Directeur Opérationnel du Nantes Basket Hermine

Cette semaine, le club de basket de Nantes évoluant en Pro B a officialisé l’arrivée de Charles Paillette au poste de Directeur Opérationnel.

Diplômé d’un Master 2 en Marketing et Management du sport professionnel effectué à Rouen, Charles Paillette a exercé des fonctions à la Ligue Nationale de Basket (LNB) de 2007 à 2017, notamment en tant que Stadium Manager et opérations sportives avant de lancer une franchise Hoops Factory à Bordeaux. Il a également été Délégué Technique sur des rencontres internationales FIBA.

En tant que Directeur Opérationnel du Nantes Basket Hermine (NBH), Charles Paillette sera notamment en charge du hors sportif. « Le socle de ma mission sera d’assurer une parfaite gestion tant sur le plan administratif que financier. A côté de cela, il s’agira de manager l’équipe administrative en place, en leur allouant les ressources adéquates pour performer sur le marketing, le commercial, la billetterie et la communication… »

« Le club recherchait un profil de Directeur Opérationnel. A la lecture des missions et du challenge proposé, je n’ai pas hésité très longtemps avant de proposer mes services » précise l’intéressé sur le site officiel du club. « C’était le bon timing de mon côté. De plus, je trouve que la vie dans les clubs est passionnante, elle permet de nombreuses rencontres et de vivre des sensations fortes que l’on ne retrouve pas ailleurs. »

