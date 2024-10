La campagne décalée de la LFP avec l’humoriste Pierre-Vitor Pereira (PV) pour faire bouger les supporters de Ligue 1 et de Ligue 2

Pour ce week-end de Ligue 1 et Ligue 2 marqué notamment par le Classique OM-PSG, la Ligue de Football Professionnel (LFP) lance une nouvelle campagne de communication visant à promouvoir l’activité physique !

Regarder du football c’est bien mais transpirer un peu c’est encore mieux ! En tout cas pour votre corps et votre esprit. Après avoir fait appel à l’acteur François Levantal en début de saison pour préparer les supporters à donner de la voix, la LFP souhaite sensibiliser à la sédentarité.

Pour accompagner la promotion du programme « Bouge 30 minutes chaque jour » (Grande Cause Nationale), la LFP a collaboré avec le collectif SPK pour produire cette campagne spécifique.

Dans le cadre de cette prise de parole, on retrouve notamment un spot vidéo humoristique qui met en scène Pierre-Vitor Pereira (PV). Une causerie qui n’a qu’une ambition, faire bouger les supporters !

Visière Artengo sur la tête et pancarte jaune derrière lui (hommage à Ted Lasso), l’humoriste sort quelques punchlines tranchantes comme « vous êtes flasques ! » ou encore « vous êtes des algues ».

Ce week-end, la Ligue 1 McDonald’s et la @Ligue2BKT s’engagent pour la Grande Cause Nationale 2024 ! Ensemble pratiquons une activité physique et sportive ! #Bouge30Minutes chaque jour, c’est simple et ça fait du bien !#JouonsLaCollectif ‍@Sports_gouv @pvofficiel pic.twitter.com/ReEsQSl1Kd — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) October 24, 2024

Un spot vidéo de la LFP qui met en scène également quelques créateurs de contenus. Un film diffusé tout au long du week-end sur les plateformes de la Ligue et des clubs, ainsi que sur les écrans géants dans les stades. Les speakers des stades relaieront également le message « Bouge 30 minutes chaque jour ».

Une campagne commentée sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, X et Instagram notamment, certains supporters profitent de cette campagne qui incite à se bouger pour être critique contre les performances de leurs joueurs, l’organisation des matchs ou encore envers McDonald’s, le nouveau Namer de la Ligue 1 depuis cette saison.

On peut s’engager à gagner des matchs aussi ???? — BegraGoat x (@BoBByTFC) October 24, 2024

Grâce à eux beaucoup bougent en effet, en sortie de taf pour être à l’heure au stade on est obligé de courir, et beaucoup courir vu qu’autour du stade toutes les places sont prises et on doit se garer loin — Mario Toubab TGV (@mariotoubabtgv) October 24, 2024

Vous seriez bien plus crédibles si vous aviez pas choisi « mc donald’s » en namingPromouvoir la pratique d’une activité sportive quotidienne tout en ayant mc do en sponsor: vous avez honte de rien quand même. @canardenchaine — Schev (@schev56) October 24, 2024

Le foutage de gueule ultime « ligue 1 McDonald » — Noational 2 (@noavitashvili) October 24, 2024

Khazri et ferri vous entendez ?? — Liro ‘ (@elliroooooo) October 24, 2024

J’aimerais faire du sport le vendredi mais la LFP a mis les matchs à ce moment-là !!! — Hugo de Savouè (@HugoDeSavoie) October 24, 2024

Et à coté Mcdo sponsorise notre Ligue 1, cherchons la logique — Lolo (@Mr_Logou) October 24, 2024

Faire 800km un vendredi pour #FCMEAG ça fait bouger, mais le foot c’est le week-end. pic.twitter.com/x7ukwr3OWl — Théo (@NeymarRoulade) October 24, 2024

J’aime bien ce nouveau jeu où il faut trouver le maillot du hac dans les vidéos — xangdred (@zang_76) October 24, 2024

Oh la feinte j’ai cru que la grande cause nationale c’était une alliance contre Bein Sport… Dommage. #LeFootCestLeWeekend — s!uuo (@OnnisYT) October 24, 2024

La grande cause sponsorisée par MacDonald — LeRoroXI (@Le_RoroXI) October 24, 2024

A noter que certains matchs bénéficieront d’une amplification spécifique avec des opérations menées avec des créateurs de contenus comme « Twinsports », @gaelle_lamoureux et Hafezz62. En avant match des rencontres RC Lens – LOSC Lille, SM Caen – ESTAC Troyes et Stade Rennais FC – Havre AC, DAZN et beIN SPORTS interrogeront les 3 comptes cités pour évoquer la campagne.

https://www.tiktok.com/@hafezz62/video/7429363335025397024

Chaque goutte compte !

Une campagne qui se poursuit également avec la création de visuels mettant en avant des maillots imbibés de sueur autour de la signature « Chaque goutte compte ».

Des visuels qui seront mis en avant par les clubs et la Ligue de Football Professionnel sur les réseaux sociaux.

A lire aussi