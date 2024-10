Football – Puma dévoile une paire de crampons conçue par l’artiste Richard Orlinski (Future Ultimate 7)

Artiste prisé de l’univers sportif depuis plus de 10 ans, Richard Orlinski s’associe à la marque Puma pour une collaboration « pop et avant-gardiste ».

Dans cette collection, on retrouve une paire de chaussures de football (Future Ultimate 7) et deux sneakers (RS-X).

Après avoir revisité les Phryges de Paris 2024 cet été avec 4 figurines, Richard Orlinski s’associe à nouveau à Puma après la réinterprétation du félin (oeuvre « The Cat » ci-dessous) conçu pour l’inauguration du siège international de PUMA en 2021.

Une paire de crampons Puma x Orlinski vendue 250€

Pour la paire de crampons « Ultimate Orlinski », l’artiste français mise des couleurs vives et des textures 3D. Sur les chaussures, on retrouve évidemment le style Orlinski. Une tête de kong et le félin Puma représenté en lettres ORLINKSI viennent parfaire le look.

Une paire vendue au prix de 250 euros mais uniquement dans 3 tailles, 40, 41 et 42. Reste à savoir si les acheteurs seront des collectionneurs ou bien des joueurs qui les porteront et les saliront.

2 sneakers lifestyle

Outre cette paire de crampons, Puma et Richard Orlinski proposent également deux modèles de sneakers avec la RS-X UP (noir ou blanc). Une paire vendue au prix de 130 euros.

