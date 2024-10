L’agence Two Circles rachète Spring Media Group

Quelques jours après l’officialisation du rachat de KORE, l’agence Two Circles annonce le rachat de Spring Media Group.

« Cette acquisition permet à Two Circles de poursuivre son développement en France, notamment dans le tennis, où Spring Media collabore déjà avec de nombreux tournois dans le sud du pays sur la gestion des droits média et la production » explique un communiqué. « Spring Media a connu une croissance spectaculaire, doublant de taille en trois ans, grâce à une approche innovante de la gestion, de la vente et de la distribution des droits média. En réunissant la production, le streaming et la gestion des droits, Spring Media a su créer une valeur significative pour ses clients ».

Cette année, Spring Media avait notamment récupéré la production TV des 4 tournois ATP 250 en France (Montpellier, Marseille, Lyon et Metz). L’équipe dirigeante de Spring Media restera en place chez Two Circles, avec Tobias Osmund nommé Group Executive Director.

« Je suis ravi d’annoncer que Spring Media rejoint officiellement Two Circles. Nous collaborons et entretenons des relations de longue date dans l’industrie, et c’est un plaisir de les accueillir désormais dans notre équipe. L’équipe de Spring Media est exceptionnelle et a su anticiper les évolutions des droits média depuis des années » ajoute Gareth Balch, co-fondateur et CEO de Two Circles. « Le fait de combiner la vente de droits avec la production à distance et le streaming sera un atout crucial pour la prochaine ère de monétisation des droits, en particulier avec notre capacité à développer les audiences. Nous sommes impatients de découvrir tout ce que l’avenir nous réserve »

Pour rappel, Two Circles a changé d’actionnaire cette année avec un rachat de l’agence par Charterhouse Capital Partners à Bruin Capital.

