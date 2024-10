Interview « Entreprendre dans le sport » : Johan Gouttefangeas, co-fondateur de Sportyneo

Depuis plusieurs années maintenant, le sport amateur aiguise l’appétit de nombreuses entreprises proposant tout un tas de services visant à faciliter la gestion du quotidien (SportEasy, AssoConnect,…)

Dernier exemple en date avec la société Sportyneo fondée en 2021 qui propose une offre complète à destination des clubs, ligues et autres fédérations. La société propose notamment le paiement étalé sur 10 mois de façon confidentielle et sans pénaliser l’association.

Pour en savoir plus sur Sportyneo, nous avons posé quelques questions à Johan Gouttefangeas, le co-fondateur.

Sport Buzz Business : Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Quand avez-vous créé la société Sportyneo ?

Johan Gouttefangeas : Je suis le co-fondateur et CEO de Sportyneo. Avant de lancer cette entreprise, j’ai toujours évolué dans l’univers du sport, ancien sportif de haut niveau, puis passé de l’autre côté de la barrière avec notamment une forte expérience dans la gestion de clubs sportifs professionnels et amateurs. J’ai été très impliqué dans le développement des infrastructures pour les amateurs de sport, en ayant été notamment vice-président de la Ligue Professionnelle de Football de Singapour et la création du club de football de GOAL FC (N2) qui avec plus de 1800 licenciés était devenu le plus gros club français. Ce vécu international et contact direct avec les clubs français m’a permis de comprendre leurs enjeux et de voir comment les solutions numériques pouvaient simplifier leur gestion quotidienne.

Nous avons officiellement créé Sportyneo en février 2021, après avoir effectué une étude de marché au près de 14 sports différents, nous avons constaté un besoin crucial dans la gestion des adhésions, des paiements et de la trésorerie pour les clubs sportifs.



L’objectif était d’offrir une plateforme entièrement gratuite pour les clubs, avec un accès à des outils leur permettant de se simplifier leur quotidien et de les aider à générer de nouvelles sources de revenus.

SBB : Qui se cache derrière Sportyneo ? Combien êtes-vous dans l’équipe ?

JG : Derrière Sportyneo, il y a une équipe passionnée et engagée. Cyril, mon cofondateur et directeur général, et moi-même avons uni nos forces pour lancer cette aventure. Aujourd’hui, nous sommes une équipe d’environ 15 personnes réparties sur plusieurs pôles, incluant le marketing, le développement commercial, la tech, et les partenariats. Chacun apporte ses compétences pour développer la plateforme et assurer la meilleure expérience possible pour nos utilisateurs.

SBB : Quel a été le déclic qui vous a poussé à créer votre propre entreprise dans le domaine du sport ? Quel était le constat, la motivation ?

JG : Le déclic est venu de mon expérience personnelle au sein d’un club sportif. J’ai vu à quel point les clubs, et en particulier les bénévoles, étaient confrontés à des défis administratifs qui leur prenaient du temps et de l’énergie. La gestion des cotisations, des paiements échelonnés, des impayés, des remboursements, des équipements, et même des événements comme les stages sportifs, pouvait rapidement devenir un casse-tête.

Je voulais simplifier ces processus et offrir une solution tout en un qui permettrait aux clubs de se concentrer sur leur cœur de métier : le sport, et non sur l’administratif. De plus, il nous a semblé essentiel d’offrir une solution 100% gratuite pour les clubs et des leviers pour qu’ils puissent augmenter leurs revenus sans efforts supplémentaires, d’où l’introduction des services comme le merchandising et les plateformes de remises pour les adhérents sur lesquels les clubs reçoivent une commission qui peux atteindre plusieurs milliers d’euros par saison !

SBB : Pouvez-vous nous présenter Sportyneo et sa proposition de valeur ?

JG : Sportyneo est une plateforme dédiée aux clubs sportifs et à leurs adhérents, avec pour mission de leur faciliter la gestion administrative et financière grâce à des outils simples et intuitifs.

Notre proposition de valeur est claire : nous offrons aux clubs une solution entièrement gratuite, sans frais cachés, qui leur permet de gérer les adhésions, les paiements en plusieurs fois, et de bénéficier de services comme une assurance annulation et du merchandising, le tout sans aucune gestion supplémentaire.



De plus, les adhérents peuvent accéder à une plateforme de remises pour leurs achats du quotidien, ce qui leur permet de réaliser des économies qui leur permet de se rembourser partiellement voire même totalement, leurs frais sportifs annuels.

Le leitmotiv de Sportyneo pour les clubs et les licenciés est : Gagnez du temps – Gagnez de l’argent

SBB : Comment avez-vous débuté l’aventure Sportyneo d’un point de vue financier ?

JG : Nous avons démarré l’aventure sur fond propre, puis une première levée de fonds “Love Money” de 500 000€ en 2022, avant une levée de fonds en janvier 2024, d’un montant de 1,6 million d’euros. Ce financement a été assuré par Groupama Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs business angels, ainsi que le groupe Obiz. Cela nous a permis de développer notre plateforme, de recruter une équipe solide et de lancer les premières campagnes de communication.

SBB : Êtes-vous à la recherche de nouveaux fonds, de partenaires, de futurs collaborateurs ?

JG : Oui, nous sommes en constante recherche de nouveaux partenaires pour continuer à étendre notre réseau, et nous prévoyons une nouvelle levée de fonds de 4 à 5 millions d’euros dans les 18 prochains mois. Cela nous permettra de nous développer à l’international, notamment en Espagne, en Italie, et en Angleterre.



Notre équipe est complète pour le moment mais nous serons prochainement à la recherche de nouveaux talents dans le développement commercial et technique pour soutenir notre croissance rapide.

SBB : Quel est le chiffre d’affaires visé d’ici 3-5 ans ?

JG : Nous ne communiquons pas sur nos chiffres

SBB : À quel(s) problème(s) souhaitez-vous répondre avec votre entreprise ?

JG : Sportyneo s’attaque à la problématique du coût des activités sportives dans les associations.

Vous connaissez surement cette période du mois de septembre, quand il faut inscrire ses enfants au foot, tennis, judo, alors que les budgets sont serrés après les vacances d’été et toutes les dépenses de la rentrée.

Sportyneo est la 1ere solution qui permet aux familles de choisir de payer en 1x 4x ou même d’étaler sur 10 mois leurs paiements, de façon confidentielle et sans pénaliser leurs Assos. Au contraire, puisque Sportyneo fait l’avance de fonds intégrale à l’asso quel que soit le choix de paiement de ses adhérents. Fini les multiples chèques, les relances, Sportyneo est la solution gagnant gagnant pour les Assos et leurs adhérents.

Les assos simplifient leur gestion et voient même leurs budgets augmenter grace aux commissions que Sportyneo leur reversent sur les services de remises et de merchandising.

Les familles, quant à elle, soulagent leurs budgets et gagnent du pouvoir d’achat. Nous avons lancé un Coach Economie pour les aider à se rembourser le coût de leurs activités sportives. C’est ce que nous appelons le Pari du sport Gratuit.



SBB : Qu’est-ce qui distingue votre entreprise des autres acteurs du marché ?

JG : Ce qui nous distingue, c’est notre modèle entièrement gratuit pour les clubs et notre capacité à générer de nouvelles sources de revenus pour eux, sans frais cachés. Nous proposons une offre complète qui intègre le paiement fractionné, une assurance pour les adhérents, et un service de merchandising automatisé. Nos concurrents proposent souvent des solutions payantes pour les clubs ou des systèmes de dons déguisés, ce qui n’est pas notre cas.

Nous innovons également en offrant aux adhérents une plateforme de remises sur leurs achats du quotidien, ce qui est unique sur le marché du sport associatif. Cela leur permet de réaliser des économies tout au long de l’année sur leurs achats du quotidien afin de récupérer du pouvoir d’achat. Nous sommes également les seuls à proposer une assurance qui couvre l’adhérent et lui rembourse sa cotisation et/ou stage vacance en cas de maladie, blessure, grossesse, déménagement…, le tout sans impacter la trésorerie du club qui conserve 100% des montants déjà payés par l’adhérent.

Grâce à notre plateforme de remises, les adhérents peuvent réduire leurs frais sportifs en économisant sur leurs achats du quotidien dans plus de 200 enseignes populaires comme Leclerc, Auchan, Carrefour, Nike, Ikéa, Décathlon…

SBB : Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes actuellement confronté dans le développement de votre entreprise ?

JG : L’entrepreneuriat n’est fait que de défi et c’est ce qui rend cette aventure aussi captivante mais je dirais que les principaux défis actuels sont les recrutements, la structuration de l’entreprise et la croissance rapide.



Nous avons déjà signé des partenariats avec plusieurs fédérations, ligues, comités départementaux et des clubs amateurs dans tous les sports, mais l’objectif est de s’étendre à l’international, avec des pays comme l’Espagne, l’Italie, le Portugal, l’Allemagne et l’Angleterre en ligne de mire.

Un autre défi est de continuer à innover dans notre offre et à intégrer des technologies comme l’intelligence artificielle pour optimiser l’expérience utilisateur. Nous avons également l’ambition d’attirer de nouveaux investisseurs pour notre prochaine levée de fonds.

SBB : Quel est le marché cible de Sportyneo ?

JG : Notre marché cible est large. Nous travaillons principalement avec les clubs de sport amateurs, mais notre solution peut s’adresser à toute association sportive ou culturelle qui a besoin de simplifier la gestion des adhésions et de trouver des moyens de générer des revenus supplémentaires. Nous envisageons également d’étendre notre offre aux professionnels du sport, aux clubs d’e-sport et aux activités culturelles.

SBB : Quelles actions marketing et de communication allez-vous mettre en place pour vous faire connaître du grand public et des acteurs B2B ?

JG : Nous avons mis en place une stratégie multicanal pour toucher à la fois le grand public et les clubs. Cela inclut des campagnes sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Instagram et Facebook, où nous communiquons sur les services que nous proposons et les partenariats que nous établissons. Nous avons également des collaborations avec des ambassadeurs du secteur sportif.

Pour le B2B, nous travaillons sur des partenariats stratégiques avec des fédérations sportives et des institutions afin d’étendre notre portée, et sommes à l’écoute d’opportunités avec des acteurs de l’e-sport qui connaissent une croissance exponentielle.

SBB : Quel est le business model de Sportyneo ?

JG : Sportyneo génère des revenus via des commissions sur plusieurs services :

Les transactions effectuées sur la plateforme, notamment les paiements en plusieurs fois pour les adhésions et les stages.

L’assurance pour les adhérents qui couvre leur incapacité à pratiquer leur sport.

Le merchandising, où les clubs perçoivent une commission sur les ventes de produits dérivés, sans avoir à gérer le stock ni la logistique.

La plateforme de remises, où nous prenons une commission sur les bons d’achat, et une partie des économies réalisées par les adhérents est reversée aux clubs.

D’autres services tel que le covoiturage sont en route…

SBB : Quelle est la meilleure expérience que vous avez vécue depuis le lancement de votre entreprise ?

JG : L’une des meilleures expériences a été d’être désigné lauréat par la Fédération Française de Football (FFF). Cela a non seulement validé notre vision et notre proposition de valeur, mais aussi renforcé notre crédibilité dans le monde du sport amateur. Ce prix marque un tournant pour nous, nous ouvrant de nombreuses portes et permettant de nouer des partenariats stratégiques avec des clubs et des districts. Voir notre travail reconnu par une institution aussi prestigieuse est extrêmement gratifiant et nous pousse à continuer à innover pour faciliter la gestion des clubs et améliorer l’expérience des adhérents.

