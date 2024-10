Tour de France : Velux nouveau sponsor visible sur le dossard des coureurs (2025 – 2027)

En attendant de connaitre le parcours du Tour de France 2025 qui sera dévoilé mardi 29 octobre, l’organisateur Amaury Sport Organisation (ASO) officialise la signature de nouveaux partenariats.

Pour les 3 prochaines éditions (2025-2027), le Groupe Velux devient partenaire officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift.

Dans le cadre de cet accord, la marque Velux sera le nouveau sponsor visible sur les dossards des coureurs en remplacement du site lastminute.com qui était visible à cet emplacement depuis 2022.

« Ce partenariat a beaucoup de sens pour VELUX. Il correspond parfaitement à la promesse de notre marque et offre une plate-forme idéale pour la diffuser auprès d’un public mondial. Nous voyons un énorme potentiel pour interagir avec nos clients et partenaires professionnels lors d’événements sur le bord de la route pendant le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift, tout en promouvant les avantages d’apporter plus de lumière naturelle et d’air frais dans nos vies » explique Lars Petersson, PDG du groupe Velux, dans un communiqué.

Velux sur le dossard mais également associé à la Lanterne Rouge du Tour de France

En outre, le groupe spécialisé dans les fenêtres de toit (2,91 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023) s’associera également à la fameuse « Lanterne Rouge » des pelotons et soutiendra le dernier coureur du classement général de la course. Une programme qui avait inspiré le dernier sponsor lastminute.com, le site de voyages offrant des vacances au dernier du Tour de France. Reste à savoir ce que proposera précisemment Velux autour de la Lanterne Rouge.

Groupe international basé au Danemark, Velux est notamment impliqué dans le handball dans sa communication par le sport. Ces dernières années, Velux a notamment été le Namer de la Ligue des Champions.

