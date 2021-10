Offre Alternance : Assistant sponsoring et partenariat sportifs – Agence partenaire de WIN Toulouse

Référence : BMSTLSE0921

Etablissement : Toulouse

Domaine : Bachelor Management du Sport

Type de poste : Assistant sponsoring et partenariat sportifs

Type de contrat : Alternance

Secteur : Marketing

Localisation : TOULOUSE

Pour l’une de ses agences marketing partenaires de la région toulousaine, WIN Toulouse recherche un profil d’Assistant(e) sponsoring et partenariat sportifs pour un contrat en alternance.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Pour l’une de ses agences marketing partenaires, WIN Sport School Toulouse recherche un profil d’Assistant(e) sponsoring et partenariat sportifs pour un contrat en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante dans le Commerce, le Marketing, la Communication et le Management du sport. Dès Septembre 2021, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +3.

MISSIONS

Conseiller les organismes sportifs (clubs, équipes, athlètes, évènements) à développer leur stratégie de partenariat et de maximiser leurs revenus de sponsoring

Gestion des relations publiques

Gestion des outils de communication et d’aide à la vente

Développer son propre réseau avec les marques et son portefeuille client

Veille concurrentielle, étude du marché

PROFIL

Bac +2 d’une école de commerce, marketing, communication ou vente

Vous êtes passionné par le sport et vous avez une forte compréhension du sport business

Vous avez un fort intérêt et le sens de la recherche, étude de marché et la motivation de chercher des nouveaux clients pour générer des ventes

Savoir travailler en majorité en autonomie

Proactif et imaginatif dans la création de présentations marketing et offres commerciales sur Keynote/Powerpoint

Vous avez un très bon relationnel et savez être à l’écoute

Autonomie, polyvalence, rigueur, organisation, réactivité

Vous avez une bonne capacité à communiquer en anglais

Vous maitrisez les bases de Microsoft Office

Pour postuler à cette offre, vous devez impérativement remplir un dossier de candidature et vous inscrire dans notre école.

Pour postuler, rendez-vous ici