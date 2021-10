Offre Emploi : Chargé(e) de projet partenariat – Fédération Française d’Athlétisme

Localisation du poste

Fédération Française d’Athlétisme – 33 avenue Pierre de Coubertin 75013 PARIS

Contexte et missions de la Fédération

La FFA est une association reconnue d’utilité publique et délégataire de service public qui a pour mission d’organiser et de développer l’athlétisme en France, à travers notamment l’accompagnement de ses clubs, de ses structures déconcentrées et la gestion de la Haute performance.

En tant que premier sport olympique, la FFA a bâti un plan de développement ambitieux jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024, avec pour ambition principale d’accroitre son attractivité auprès de tous les pratiquants d’athlétisme.

Fonction

Chargé(e) de projet partenariat – CDD pour remplacement congé maternité jusqu’au 31 janvier 2022

Le poste est à pourvoir dès que possible.

Description de l’emploi

Placé(e) sous l’autorité du Directeur délégué du Pôle commercial et Partenariats, vos missions principales seront d’accompagner les partenaires de la Fédération Française d’Athlétisme dans la bonne exécution de leurs droits et activations de partenariat et plus particulièrement de :

Préparer l’exécution des dispositifs contractuels et en assurer le suivi opérationnel ;

Préparer et gérer des activations de partenariats évènementielles (Championnats de France Cross-Country, Piste et Meeting de Paris Indoor) : visibilité, stands partenaires, hospitalités, opérations promotionnelles …

Construire et alimenter les outils interne de mesure du partenariat et externe d’information du partenaire

Contribuer à la mise en place des activations partenaires pour le développement de la pratique sur l’univers Running

Promouvoir et développer la boutique en ligne de la FFA en lien avec les partenaires équipementiers et e-shop

Accompagner les partenaires dans la construction de leur plan d’activation des partenariats.

Liaisons fonctionnelles et autres interactions

Le/la Chargé(e) de mission partenariats sera en permanence en liaison avec :

Le Directeur délégué du Pôle commercial et partenariats ;

Le Service juridique ;

Le Pôle organisations ;

Le Pôle communication ;

Les membres du Comité Directeur de la FFA ;

Les membres bénévoles des commissions fédérales.

Connaissances techniques et expérience souhaitées

Vous disposez d’un Master en Marketing ou Management du sport (type école de commerce, IAE …).et d’une expérience significative dans le domaine du marketing sportif chez un sponsor, un ayant droit ou une agence.

Profil souhaité

Connaissances-savoir

– Connaissance du milieu associatif et des fédérations

– Connaissance approfondie de l’univers du marketing sportif

Savoir-faire

– Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, …) et très bonne connaissance des outils informatiques

– Gestion de projet et organisation

– Aisance relationnelle et esprit d’équipe

– Grande rigueur, fiabilité et capacité à représenter la FFA

– Capacité à respecter les procédures

Savoir-être

– Travail en équipe

– Être réactif

– Avoir le sens de l’écoute et du dialogue

– Autonomie

Personne à contacter

Lettre de motivation et CV à envoyer à l’attention de Marc De Monvallier, Directeur délégué du Pôle à l’adresse : recrutement.partenariats@athle.fr