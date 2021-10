Offre Emploi : CRM Specialist – Unibet France

Description du poste

Vous êtes passionné de sport, de paris sportifs, et de nouvelle technologie ? Vous avez déjà une expérience en CRM? Alors ce job est fait pour vous !

Unibet France recrute un(e) CRM Specialist en CDI à temps plein basé à Boulogne-Billancourt (92).

Unibet France est une marque de Kindred Group et l’un des principaux opérateurs de paris sportifs, de courses hippiques et de poker en France.

Sous la responsabilité du Responsable Acquisition & CRM et au sein d’une équipe de 5 personnes, votre défi sera de renforcer la relation d’Unibet avec ses clients et d’améliorer la connaissance de ces derniers.

Ce que vous ferez :

– Planifier les campagnes CRM en fonction des calendriers, des priorités et des plans marketing.

– Travailler sur des segmentations pour maximiser la pertinence/qualité de nos messages et construire/maintenir une bonne relation avec nos clients afin d’améliorer l’activation, la rétention et l’expansion de notre base clients (up-sell & cross-sell).

– Etablir des rapports, communiquer les résultats et formuler des recommandations.

– Identifier/évaluer l’efficacité des campagnes et gérer efficacement les budgets CRM grâce aux indicateurs de performance. Il est impératif d’être à l’aise avec les plateformes CRM et les outils d’analyse.

– Gérer les projets avec nos prestataires de solutions CRM/Analytics et les parties prenantes internes (graphiste, développeurs, support client, etc.) afin d’améliorer nos communications, la connaissance de nos clients, l’utilisation à pleine capacité des outils CRM, le déploiement de notre stratégie lors des temps forts.

– Se tenir informé des dernières innovations CRM, des évolutions sur le marché des paris sportifs et être désireux d’enrichir notre stratégie en expérimentant de nouveaux types de campagnes/tactiques.

– Travailler sur un plan de taggage pour améliorer le tracking de nos applications/sites web en fonction de nos objectifs commerciaux et de l’évolution des produits.

– Travailler exceptionnellement certains week-ends en fonction de nos temps forts en phase avec les compétitions sportives.

Votre expérience :

– Vous avez un diplôme de Marketing, de Communication ou d’Ingénieur.

– Vous parlez couramment le français et avez un très bon niveau d’anglais (nécessaire pour coopérer avec les parties prenantes internes et externes).

– Vous avez 2 à 3 ans d’expérience en CRM/Analytics ou dans un rôle similaire et vous disposez d’une compréhension approfondie du métier et des différents outils.

– Vous avez de solides compétences en matière d’analyse et d’établissement de rapports, avec un grand souci du détail.

– Vous maitrisez les plateformes CRM telles que Splio, Airship (ou d’autres comme Braze, Emarsys, Mailchimp, Batch, Hubspot, etc.…)

– Vous avez des compétences avérées dans l’utilisation des outils suivants : Suite Microsoft Office (notamment Excel), Adobe Creative Suite.

– Vous connaissez et maitrisez les plateformes d’Analytics comme Amplitude (ou autres comme Mixpanel, Google Analytics, etc.…), Segment, Qlicksense

– Vous avez une bonne connaissance et compréhension du secteur des jeux d’argent en ligne et un véritable intérêt pour les paris sportifs et le Monde du Sport.

– Vous êtes créatif et proactif pour proposer des idées et de nouvelles méthodes de travail et vous n’avez pas peur de remettre en question le statu quo

– Vous êtes autonome et organisé et vous savez établir des priorités et fournir un travail de qualité dans les délais impartis.

Etapes du process de recrutement :

– Premier entretien avec le HRBP France

– Entretien avec le Digital Acquisition & CRM Manager

– 3e entretien avec le Head of Sportsbook and Marketing Operations France

– Tests de logique et de personnalité

Pour postuler, rendez-vous ici